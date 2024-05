Les pertes de la compagnie aérienne brésilienne Azul se sont réduites au premier trimestre à 324,2 millions de reais (62,86 millions de dollars), a annoncé la compagnie lundi, en raison de la reprise de la demande de transport aérien dans le pays.

La compagnie aérienne, qui a dû faire face à des coûts élevés de leasing et d'intérêts, a également souffert de la dépréciation du real brésilien par rapport au dollar et a enregistré une perte de 847,3 millions de reais liée aux fluctuations de change au premier trimestre.

Sa perte globale s'est réduite par rapport à la perte de 727,6 millions de reais enregistrée au premier trimestre 2023.

Azul a déclaré que son chiffre d'affaires et son bénéfice de base ont atteint des sommets historiques pour un premier trimestre, avec un trafic mesuré par le nombre de passagers-kilomètres payants (RPK) en hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente.

En mars, la compagnie avait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour cette année, en raison de l'augmentation de la demande dans la plus grande économie d'Amérique latine.

"Nous sommes particulièrement encouragés par les progrès que nous réalisons dans l'utilisation des avions", a déclaré le directeur général John Rodgerson dans un communiqué, ajoutant que la compagnie se concentre pleinement sur l'augmentation de sa rentabilité.

"Nous allons générer un EBITDA significatif, un flux de trésorerie disponible et une expansion des marges au second semestre 2024 et dans les années à venir", a-t-il déclaré.

L'EBITDA d'Azul au premier trimestre s'est élevé à 1,42 milliard de reais, en hausse de 37,4 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d'affaires net a augmenté de 4,5 % pour atteindre 4,68 milliards de reais. Le chiffre d'affaires est légèrement inférieur aux 4,88 milliards de reais attendus par les analystes interrogés par LSEG.

(1 $ = 5,1579 reais) (Reportage de Gabriel Araujo, Rédaction de Louise Heavens et Susan Fenton)