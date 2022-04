Les pertes forestières en 2021 menacent les objectifs climatiques mondiaux

SAO PAULO (Reuters) - La planète a perdu l'année dernière une superficie de forêt d'environ 253.000 kilomètres carrés, soit équivalente à l'État américain du Wyoming, selon le rapport de l'initiative Global Forest Watch, soutenu par l'Institut des ressources mondiales (WRI).

Cette destruction forestière a provoqué des émissions de dioxyde de carbone équivalentes à tous les combustibles fossiles que l'Inde brûle en un an et était en grande partie due au défrichement permanent de la terre par l'homme, avec plus de 40% de cette perte au Brésil.

La perte de 37.500 kilomètres carrés de forêt tropicale primaire est encore plus inquiétante car cette végétation dense retient des niveaux élevés de carbone, ont déclaré les analystes du WRI qui s'appuient sur les données forestières collectées par l'Université du Maryland.

Par ailleurs, les forêts boréales froides dans les régions de l'extrême nord comme le Canada, la Russie et l'Alaska ont perdu plus de 80.000 kilomètres carrés de superficie l'année dernière -- le niveau est le plus élevé depuis le début des relevés en 2001 -- principalement à cause des incendies en Russie liés au changement climatique.

"Nous voyons des incendies plus fréquents, plus intenses et plus vastes qu'en conditions normales", a déclaré Rod Taylor, directeur du programme mondial des forêts du WRI.

Bien qu'à peu près stable par rapport à 2020, le niveau élevé de pertes forestières en 2021 ne suit pas l'engagement d'arrêter la déforestation d'ici 2030 pris lors du sommet des Nations Unies sur le climat en novembre dernier, selon les analystes.

"On ne voit pas de réduction (de la déforestation) pour atteindre cet objectif", selon Rod Taylor.

Les forêts amortissent les effets du changement climatique grâce aux grandes quantités de dioxyde de carbone qu'elles absorbent, mais leur destruction rapide met en péril les objectifs climatiques mondiaux, selon les analystes du WRI.

(Version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)

par Jake Spring