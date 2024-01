La fermeture effective de la mer Rouge aux pétroliers transportant du gaz naturel liquéfié (GNL), bien que préoccupante, n'est pas susceptible de modifier les prix du combustible super réfrigéré, car d'autres facteurs déterminent le marché.

QatarEnergy, le deuxième plus grand expéditeur de GNL au monde, a cessé d'envoyer des navires-citernes via la mer Rouge, a déclaré lundi à Reuters une source de haut niveau ayant une connaissance directe de la question, et au moins quatre navires ont été retenus depuis le week-end.

L'arrêt de la traversée du canal qui relie l'océan Indien à la mer Méditerranée via le canal de Suez intervient alors que le groupe Houthi du Yémen, allié à l'Iran, continue d'attaquer les navires sur cette voie de navigation essentielle.

Si la mer Rouge reste fermée pendant une période prolongée, les méthaniers et autres navires seront contraints d'emprunter la route plus longue qui contourne le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, ce qui augmentera les coûts et la durée des voyages.

Mais même dans ce scénario catastrophe, les cargaisons de GNL continueront d'être acheminées du Qatar vers les clients européens.

Il convient également de noter que le volume de GNL concerné est relativement faible et que la dynamique actuelle du marché est suffisamment souple pour compenser sans exercer de pression significative à la hausse sur les prix au comptant.

La majeure partie du GNL du Qatar est destinée à des acheteurs en Asie, la principale région importatrice. Les données compilées par les analystes de matières premières Kpler montrent qu'en moyenne, l'Asie absorbe environ 80 % des volumes du producteur du Moyen-Orient.

En décembre, le Qatar a expédié 6,02 millions de tonnes de GNL vers l'Asie et 1,09 million vers l'Europe, et le volume expédié vers l'Europe s'est maintenu à ce niveau au cours des cinq derniers mois.

Même si les expéditions du Qatar vers l'Europe devaient diminuer, il est probable que le manque à gagner pourrait être comblé par les États-Unis, qui deviendront le premier exportateur mondial de GNL en 2023, dépassant à la fois le Qatar et l'Australie.

Les États-Unis sont un expéditeur alternatif de GNL, fournissant des acheteurs en Europe et en Asie, mais se concentrant de plus en plus sur l'Europe, en particulier depuis la perte d'une grande partie de l'approvisionnement du continent en gazoduc russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou il y a près de deux ans.

SURABONDANCE DE L'OFFRE

Les exportations américaines de GNL ont atteint un niveau record de 8,56 millions de tonnes en décembre, selon Kpler. L'Europe en a reçu 5,87 millions, l'Asie 2,2 millions et de petits volumes ont été acheminés vers les Amériques.

Les États-Unis ont la possibilité d'augmenter leurs expéditions vers l'Europe si nécessaire, et ils pourraient également choisir d'envoyer moins de GNL vers l'Asie, compte tenu des retards actuels affectant le transport maritime par le canal de Panama, dus à un manque de pluie entraînant des restrictions de tirant d'eau et une diminution des mouvements de navires.

La situation actuelle en mer Rouge pourrait s'aggraver, mais pour l'instant, il s'agit plus d'une préoccupation que d'un facteur de hausse des prix.

Les prix au comptant du GNL sont plutôt tirés par l'offre robuste des États-Unis et de l'Australie, qui s'avère suffisante pour répondre à la forte demande en Asie pendant la période de pointe de l'hiver.

Les importations de GNL en Asie se sont élevées à 26,56 millions de tonnes en décembre, le chiffre le plus élevé jamais enregistré par Kpler depuis 2009, contre 23,31 millions de tonnes en novembre.

La vigueur de la demande se poursuit en janvier, le Kpler estimant les arrivées à 25,61 millions de tonnes, ce qui serait bien supérieur aux 23,38 millions de tonnes enregistrées en janvier 2023.

L'Australie a rejoint les États-Unis avec des exportations record en décembre, expédiant 7,22 millions de tonnes au cours du mois, éclipsant le précédent record historique de 7,18 millions de tonnes en juin 2022.

Le Qatar a également connu de fortes exportations en décembre, enregistrant 7,11 millions de tonnes, le plus grand nombre depuis janvier 2023, selon Kpler.

L'offre robuste maintient les prix spot du GNL en Asie, avec l'évaluation hebdomadaire < LNG-AS> tombant à un plus bas de sept mois de 10,10 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) dans les sept jours au 12 janvier.

Les contrats négociés à New York et liés à la référence S&P Global Commodity Insights JKM n'ont pas été négociés lundi en raison d'un jour férié aux États-Unis, mais ils ont terminé à 11,20 $ par mmBtu le 12 janvier, en baisse pour la cinquième journée consécutive.

Les prix européens du gaz naturel ont chuté lundi, les prévisions météorologiques clémentes et les stocks importants l'emportant sur les inquiétudes concernant l'instabilité au Moyen-Orient. Les contrats néerlandais de référence TTF ont terminé à 29,90 euros (32,64 dollars) par mégawattheure, en baisse par rapport aux 31,60 euros à la clôture du 12 janvier.

Le prix équivaut à environ 9,59 dollars par mmBtu, ce qui n'est pas assez élevé pour attirer les cargaisons de GNL au comptant loin de l'Asie, un autre signe que jusqu'à présent le marché est relativement peu préoccupé par les attaques sur la navigation dans la mer Rouge.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters. (1 dollar = 0,9160 euro)