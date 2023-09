Les commerçants d'une ville située dans le centre manufacturier du sud de la Chine ont essayé de nettoyer les dégâts et ont commencé à compter le coût du typhon Haikui samedi, alors que la tempête persistante se dirigeait vers l'ouest après avoir fait des ravages.

Deux jours après avoir touché terre, Haikui a apporté à Hong Kong les pluies les plus fortes jamais enregistrées depuis 140 ans, avec plus de 200 mm tombés sur le territoire, tuant deux personnes et en blessant plus de 140, ont rapporté les médias d'État.

Les inondations dans le centre technologique voisin de Shenzhen ont mis hors service les métros et les transports dans le quartier de Luohu, le plus touché, mais samedi, la ville était largement revenue à la normale.

Dans la ville de Tangxia, située dans la ville manufacturière tentaculaire de Dongguan, les vitrines des magasins ont été inondées et les rues se sont transformées en rivières où des équipes de secours en canots pneumatiques ont aidé les citoyens bloqués, selon des images diffusées par les médias d'État.

Zhang Lu, 42 ans, a nettoyé au jet d'eau des caisses imbibées de boue tandis que sa compagne grattait la boue sur le sol de leur magasin de fruits.

"Tout a été submergé, tout", a déclaré Zhang. "Même les écrans d'affichage ont été endommagés, n'est-ce pas ? C'est très grave.

Il a montré des photos de la devanture du magasin à moitié submergée et a déclaré que les eaux avaient atteint le plafond au plus fort de l'inondation. Zhang estime que le remplacement de ses biens endommagés lui coûtera plus de 200 000 yuans (27 000 dollars).

"J'ai ouvert ce magasin avec de l'argent emprunté", a-t-il déclaré. "Tout a été financé par des prêts, et maintenant je n'ai plus rien.

Un gros tas d'emballages en plastique, de chiffons et de détritus se trouvait devant le magasin de cuir de Huang Lizhong, 53 ans, qui a poussé l'eau jusqu'à sa porte, expliquant que l'inondation avait été plus grave que d'autres au cours des dernières années.

Huang estime que les dégâts causés par les inondations lui coûteront 500 000 yuans.

Non loin de là, des ouvriers transportaient du feuillage dans des camions tandis que les piétons se faufilaient entre les piles de détritus.

L'Administration météorologique de Chine a déclaré samedi que des précipitations brèves mais abondantes devraient continuer à s'abattre sur le sud de la province de Guangdong, ainsi que sur la région voisine de Guangxi et sur l'île de Hainan.

(1 $ = 7,3430 yuans chinois renminbi)