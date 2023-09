Les petites et moyennes entreprises allemandes ont obtenu de bons résultats en 2022 malgré une situation économique générale difficile, selon un rapport de l'Association allemande des caisses d'épargne (DSGV) publié mardi.

"Lorsque l'on a l'impression ces jours-ci que plus rien ne fonctionne en Allemagne, je réponds que les petites et moyennes entreprises fonctionnent", a déclaré Helmut Schleweis, président de la DSGV, lors de la présentation d'une étude sur les petites et moyennes entreprises.

Le "S-Mittelstands-Fitnessindex", basé sur l'évaluation de 300 000 bilans anonymes d'entreprises clientes des caisses d'épargne, a montré que la grande majorité des PME ont enregistré des augmentations significatives de leurs revenus et de leurs bénéfices.

L'année dernière, les revenus ont augmenté en moyenne de 14 % et les bénéfices de 17 % par rapport à l'année précédente, selon le rapport.

Malgré les défis actuels, tels que l'inflation et les prix de l'énergie élevés, ainsi que la pénurie de main-d'œuvre, l'économie allemande est plus forte qu'on ne le dit souvent à l'heure actuelle, a déclaré M. Schleweis.

Toutefois, il a ajouté que certains secteurs individuels connaissaient des problèmes majeurs, en particulier l'industrie de la construction, la restauration et le commerce de détail.

Les prix élevés de l'énergie en Allemagne pourraient inciter les entreprises à transférer une plus grande partie de leur production à l'étranger, a déclaré M. Schleweis, soulignant ainsi un autre grand défi pour l'économie allemande.

"Le risque que les entreprises migrent vers des pays où l'énergie est moins chère est très élevé.

L'Allemagne doit utiliser de manière pragmatique toute l'énergie disponible pendant une période limitée et accélérer la transition vers les énergies renouvelables.

"Au lieu d'établir de nouvelles subventions telles qu'un prix de l'électricité industrielle, des réductions de la taxe sur l'électricité et une réforme des redevances de réseau sont beaucoup plus rapides et efficaces", a déclaré M. Schleweis. "Cela profiterait non seulement à quelques grandes entreprises, mais aussi aux entreprises de taille moyenne. (Reportage de Maria Martinez et Klaus Lauer, rédaction de Rachel More et Chizu Nomiyama)