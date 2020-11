Les petites monnaies numériques s'envolent

Les opérateurs ont déclaré qu'Ethereum, qui évolue souvent en parallèle avec le Bitcoin, a été stimulé par la demande croissante en prévision d'une mise à niveau de son réseau de chaînes de blocs - prévue pour début décembre - qui devrait le rendre plus rapide et plus sûr

Cette mise à niveau pourrait signifier que "davantage de personnes et d'entreprises peuvent utiliser l'Ethereum pour l'activité économique, plutôt que pour le simple commerce financier", a déclaré Ross Middleton, co-fondateur de la bourse de cryptologie monétaire DeversiFi.

L'Ethereum, comme le Bitcoin, est surtout populaire auprès des spéculateurs. Il n'a guère été utilisé par le grand public

La troisième plus grande crypto, XRP, a grimpé de 22 % pour atteindre son plus haut niveau en plus de deux ans. Il a gagné environ 75 % au cours des trois derniers jours, bien que deux négociants aient déclaré qu'il n'y avait pas de catalyseur immédiat pour son ascension.

Le prix de ces "altcoins" est étroitement lié au bitcoin. Moins liquides que leur grand cousin, ils ont tendance à souffrir d'une volatilité encore plus grande que la cryptocarte originale.

Le Bitcoin était en hausse de 1 % à 18 603 $, son plus haut niveau de 19 666 $ atteint en décembre 2017 étant en vue. Il a augmenté d'environ 160% cette année.

"Les Bitcoins sont montés en flèche, les bénéfices ont été pris, les bénéfices sont retournés dans les altcoins", a déclaré Joseph Edwards, responsable de la recherche de la société de courtage crypto Enigma Securities

Les gains du Bitcoin ont été alimentés par une demande d'actifs à risque, dans un contexte de mesures de relance sans précédent pour combattre les dégâts de la pandémie COVID-19.

Les gouvernements et les banques centrales étant en pleine phase de relance, les investisseurs ont également recherché le Bitcoin pour sa résistance perçue à l'inflation.