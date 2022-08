Les petits commerçants tessinois optimistes pour le second semestre

Zurich (awp) - Malgré une contraction des volumes d'affaires et de l'affluence de la clientèle au cours du deuxième trimestre, la plupart des petits détaillants tessinois continuent de tabler sur une amélioration de la situation d'ici la fin de l'année.

Dans son dernier baromètre conjoncturel publié mercredi, le bureau cantonal de la statistique relève que contrairement à la moyenne nationale, les commerçants du canton italophone anticipant une embellie pour les six prochains mois sont plus nombreux que lors du dernier pointage en avril.

La part des établissements sondés satisfaits par la marche des affaires s'est repliée, mais le solde reste "amplement en territoire positif" signalent les statisticiens tessinois, soulignant toutefois des variations considérables selon la taille des établissements sondés.

Malgré l'incertitude causée par le renchérissement continu des biens de consommation et de l'énergie, les entrepreneurs restent optimistes en moyenne quant aux perspectives. Mais là aussi, la situation diverge entre le regain d'expectatives positives exprimées par les petits commerçants et le pessimisme croissant de ceux de moyenne et grande taille.

"L'inflation en Suisse ne se situe pas au niveau des pays voisins, mais de l'autre côté de la frontière, les horaires d'ouverture très attrayants créent constamment et à deux pas d'ici une condition très intéressante pour notre clientèle au détriment de l'économie tessinoise", fait valoir la présidente de la faîtière locale du commerce de détail (Federcommercio) Lorenza Sommaruga, citée dans le document.

Le taux de change actuel franc-euro permet selon elle "d'éviter pour l'instant les hausses de prix sur les marchandises, ce qui permet de regarder avec optimisme les mois à venir". Et de souligner que même si les économistes soutiennent qu'il s'agit d'une "situation difficile mais pas structurelle", le secteur reste prudent, notamment en matière d'investissement et d'embauche.

