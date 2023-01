Les petits conditionneurs de viande américains reçoivent un coup de pouce de 9,6 millions de dollars de l'administration Biden

L'effort d'expansion de la capacité de transformation de la viande intervient après que les infections au COVID-19 parmi les travailleurs des grandes installations de transformation de la viande aient décimé la production de viande pendant une grande partie de l'année 2020, contribuant à la hausse des prix des aliments.

Les projets, financés par le ministère américain de l'agriculture, varient d'une subvention de 44 000 dollars à une ferme basée en Virginie pour soutenir la transformation de poulets, de bovins et de porcs élevés en pâturage pour la vente directe aux consommateurs, ainsi qu'un prêt de 4,95 millions de dollars à un conditionneur de viande basé à Amarillo, au Texas, pour créer une nouvelle installation de transformation pour les producteurs locaux et élargir les offres de détail.

Le secrétaire américain à l'Agriculture, Tom Vilsack, a déclaré lors d'une conférence de presse que ces programmes visent à créer "des opportunités de marché supplémentaires qui, nous l'espérons, créeront plus de revenus pour les agriculteurs, plus de choix pour les consommateurs et plus d'emplois dans les zones rurales."

Depuis 2021, l'USDA a approuvé 54,6 millions de dollars de subventions à 278 producteurs de viande dans le cadre du programme de subventions pour la préparation à l'inspection de la viande et de la volaille, ainsi que 73,14 millions de dollars à 21 entreprises dans le cadre du programme d'expansion de la transformation de la viande et de la volaille de l'agence, financé par la loi sur le plan de sauvetage américain de 2021.

Des fonds supplémentaires pourraient être disponibles pour l'expansion de la transformation de la viande plus tard en 2023, a déclaré M. Vilsack.

La concentration du marché dans la transformation de la viande a été une préoccupation du département de l'agriculture de M. Biden. Quatre entreprises ont abattu environ 85 % des bovins engraissés au grain aux États-Unis en 2018, selon les données les plus récentes de l'USDA.

Les nouveaux transformateurs sont sélectionnés, en partie, dans les régions où les agriculteurs ont des options limitées pour vendre leur bétail, a déclaré Vilsack.

Confrontés à de graves conditions de sécheresse, les éleveurs de bovins des Grandes Plaines américaines ont envoyé un nombre record de bovins à l'abattage en 2022, y compris les reproducteurs, ce qui pourrait entraîner une baisse drastique de l'offre de bovins prêts à être commercialisés l'année prochaine et des défis pour les efforts de l'USDA visant à renforcer la capacité d'abattage.