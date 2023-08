Cuba a commencé à utiliser ses propres pétroliers pour augmenter ses importations de brut en provenance du Mexique, qui, au cours du deuxième trimestre, a dépassé la Russie en tant que principal fournisseur de pétrole de l'île assoiffée de carburant, selon les données de surveillance des navires.

Après des files d'attente de plusieurs jours pour remplir les réservoirs des chauffeurs et des coupures d'électricité, le pays communiste frappé par les sanctions économiques sévères des États-Unis a élargi ses sources d'importation de pétrole afin d'atténuer la pénurie de carburant, de reconstituer les stocks et de réduire sa dépendance à l'égard de son fournisseur traditionnel et principal, le Venezuela. Washington a également sanctionné l'industrie pétrolière vénézuélienne depuis 2019 en raison d'accusations de fraude électorale.

Le Mexique s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs, envoyant du pétrole sur un navire appartenant à la compagnie pétrolière publique Petroleos Mexicanos (Pemex) et sur des navires gérés par Cuba. Il a livré quelque 2 millions de barils au cours des quatre derniers mois, selon un décompte de Reuters basé sur le suivi des navires-citernes.

Depuis juillet, le pétrolier Vilma, battant pavillon cubain, a effectué deux voyages entre le terminal mexicain de Pajaritos et les raffineries cubaines de Cienfuegos et de La Havane. Le navire transportait auparavant du brut et du fioul vénézuéliens vers Cuba, selon les données de Refinitiv Eikon.

Le pétrolier Delsa, battant pavillon cubain, a également livré du brut mexicain de Pajaritos à Cienfuegos en juin, puis a fait route vers le Venezuela, où il a chargé du pétrole, selon les données.

Le ministère cubain des affaires étrangères, le ministère mexicain des affaires étrangères et Pemex n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

SANCTIONS LIBRES

Le Vilma et le Delsa font partie des quelques pétroliers cubains qui n'ont pas été sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor des États-Unis.

D'autres navires cubains ont été réparés ou inspectés ces dernières années dans un chantier naval à Veracruz, au Mexique, y compris l'Esperanza, qui figure sur la liste noire des États-Unis et qui s'y trouve actuellement.

En avril, un porte-parole du département d'État américain a déclaré à Reuters que Washington était "conscient que Cuba achetait du pétrole à divers pays, sanctionnés ou non".

Le pétrolier Bicentenario de Pemex a effectué séparément au moins quatre voyages du Mexique vers Cuba cette année, selon les données.

Au total, le Mexique a fourni à Cuba environ 13 000 barils par jour (bpj) de brut léger Olmeca depuis avril, selon les données. Ce brut convient mieux aux raffineries vieillissantes de Cuba que le pétrole lourd du Venezuela.

Ces dernières années, le Venezuela s'est efforcé de produire suffisamment de carburant pour répondre à ses besoins nationaux, réduisant ainsi ses exportations. Ses expéditions vers Cuba sont tombées à 55 000 bpj entre cette année et juillet, alors qu'elles atteignaient presque 80 000 bpj en 2020.

Le Mexique et le Venezuela étaient des fournisseurs réguliers de brut à Cuba dans le cadre du pacte de San José dans les années 1990. Alors que le Venezuela a augmenté ses exportations vers l'île depuis la signature d'un pacte commercial bilatéral en 2000, le Mexique n'a envoyé que sporadiquement des cargaisons à Cuba pour des raisons humanitaires jusqu'à cette année.

AIDE NÉCESSAIRE

La Russie a fourni à Cuba quelque 12 000 bpj de pétrole, essentiellement brut, entre février et juillet, selon les données d'Eikon.

Cuba est presque toujours à court de carburant, mais jamais plus que pendant l'été étouffant des Caraïbes, lorsque les habitants utilisent l'air conditionné et puisent dans les réserves.

Cette année, le gouvernement cubain a commencé à remettre en état ses centrales électriques au fioul, qui sont décrépites. Ces réparations et l'augmentation des approvisionnements en carburant en provenance de Russie et du Mexique ont contribué à une production plus régulière et à une diminution des pannes de courant cette année par rapport à l'année dernière.

Mais les produits raffinés utilisés dans les véhicules de tourisme, les transports publics et la production d'électricité se font rares depuis mars, obligeant le gouvernement à rationner à la pompe.