Bourse de Paris : Les pics boursiers ne sont pas si loin

La combinaison "règlement rapide de la question migratoire mexicaine" et "la Fed devrait baisser ses taux" a galvanisé les investisseurs américains et permis à Wall Street de gommer une bonne partie de ses pertes du mois de mai, alors même que les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis sont au point mort. Donald Trump, qui pérore après être parvenu à ses fins avec Mexico, a d'ailleurs lancé un ultimatum hier soir à son homologue chinois. Si Xi Jinping ne le rencontre pas lors du G20 prévu à la fin du mois au Japon, le couperet d'une imposition à 25% sur les 300 milliards de biens d'importation chinois qui échappent encore aux surtaxes tombera. 25% ou "bien plus que 25%", a même déclaré le Président américain. Dans le même temps, il s'est aussi dit persuadé que la Chine a plus besoin que les Etats-Unis d'un accord et que cet accord pourrait inclure Huawei. Pour mieux prendre le pouls de Donald Trump, lisez la transcription du long entretien accordé à CNBC hier, sans surprise mais toujours instructive sur les postures adoptées par le locataire de la Maison Blanche En Asie ce matin, les indices évoluent dans le vert, avec une vive poussée en Chine, après que Pékin eut autorisé les collectivités locales à disposer du produit de l'émission d'obligations spéciales pour financer les projets d'infrastructures et ainsi relancer une économie qui peine à se redynamiser. Les indices avancés occidentaux pointent vers le haut Programme allégé aujourd'hui : après l'indicateur de conjoncture de la Banque de France (8h30), les chiffres mensuels de l'emploi au Royaume-Uni (10h30) seront suivis par les prix à la production de mai aux États-Unis (14h30).L'euro et le dollar se neutralisent à 1,1317 USD, tandis que l'once d'or fait du surplace à 1327 USD. Le baril de pétrole évolue en légère hausse, avec un WTI à 53,55 USD et un Brent à 62,45 USD. Le T-bond affiche un rendement de 2,152% à 10 ans, en légère progression. Après un net rebond hier, le Bitcoin a légèrement reculé à 7955 USD.