Lausanne (awp/ats) - L'été 2023 touche à sa fin et les piscines romandes ferment au compte-gouttes. Les établissements en plein air ont pu profiter des épisodes de fortes chaleurs, entrecoupés toutefois par des phases plus fraiches et pluvieuses. Ils se disent satisfaits de leur bilan, qui n'atteint toutefois pas les sommets de l'an dernier.

A Lausanne où les piscines ferment dimanche, Bellerive a déjà dépassé les 240'000 entrées, alors que Montchoisi en compte plus de 55'000, a indiqué dans la semaine leur responsable Christian Barascud, contacté par Keystone-ATS. "On a connu des chiffres en dents de scie, en-dessous de l'année dernière. Mais la saison reste très bonne", a-t-il résumé.

Le 23 août, en plein dôme de chaleur, les deux piscines lausannoises, comme d'autres dans le canton de Vaud (Yverdon, Morges, etc.), ont proposé exceptionnellement une entrée gratuite. "La journée fut un grand succès populaire avec des gens venus de loin", a souligné M. Barascud.

Il a reconnu qu'il ne s'était pas attendu à un tel succès, avec par exemple plus de 11'000 personnes à Bellerive sur une seule journée. "Il y aura une réflexion à avoir quant à l'adaptation des infrastructures au regard d'une journée qui fut très, très chargée", a-t-il relevé.

Vagues d'affluence

La piscine de Genève-Plage a connu la même affluence que l'année passée, selon son directeur Christian Marchi. La fréquentation a également suivi les vagues de chaleur.

"La saison n'était pourtant pas partie sous les meilleurs auspices, avec un mois de mai et un début de mois de juin catastrophique", a-t-il rappelé. La foule a finalement émergé au fil de l'été pour parvenir à un "très bon" bilan à ce stade de la saison.

M. Marchi n'a pas été en mesure de communiquer les chiffres exacts d'affluence, sachant la piscine reste ouverte jusqu'au 8 octobre.

Fermetures exceptionnelles

Dans le canton de Neuchâtel, la piscine de La Chaux-de-Fonds a dû fermer dès le 24 juillet à cause de la tempête. Comme d'autres établissements de la région, celui du Nid-du-Crô à Neuchâtel a rendu gratuite l'entrée pour les nageurs chaux-de-fonniers titulaires d'un abonnement de saison.

Le gestionnaire des piscines de la Ville, Mathieu Séguela, n'a toutefois pas pu, à ce stade de la saison, communiquer l'impact de ces entrées gratuites sur les chiffres saisonniers du Nid-du-Crô.

En Valais, les piscines sédunoises de la Blancherie et de la Sitterie ont, elles aussi, connu des fermetures exceptionnelles de respectivement deux et quatre jours. En cause, le dégagement de fumée provoqué par l'incendie d'une halle industrielle à Vétroz.

"La saison est toutefois très bonne", a remarqué Alexandre Gaillard, gestionnaire des installations sportives à Sion. Ce dernier a annoncé un total de 68'488 d'entrées (hors jeunes enfants) pour la piscine de la Blancherie et 10'745 pour celle de la Sitterie, toutes deux étant fermées depuis la fin août. Les chiffres auraient pu gonfler de quelques milliers sans l'incendie, a-t-il ajouté.

Jubilé fribourgeois

Du côté de Fribourg, les Bains de la Motta devraient, selon les estimations, dépasser les 150'000 visiteurs de l'été dernier, a relevé le chef du service des sports de la Ville, Luc Mory.

Les Fribourgeois ont également pu profiter d'horaires prolongés lors des pics de températures. Les chiffres exacts de cet été aux Bains de la Motta seront connus dès le 17 septembre, lorsque l'établissement conclura sa saison.

Pour l'année de son centenaire, l'établissement aura connu une saison "historique" et riche en festivités, avec notamment des spectacles, des concerts, diverses initiations et une arrivée de cortège.

Bilan bernois

Côté alémanique comme par exemple à Berne, les piscines en plein air ont vu leurs niveaux de fréquentation tutoyer ceux de l'année dernière. La saison a été, comme en Suisse romande, contrastée par la météo.

Les établissements de la capitale ont enregistré 20% d'entrées supplémentaires en juin par rapport à l'été 2022, juste après un pluvieux mois de mai qui, sur la même période, a vu sa fréquentation diminuer de 40%.

Au total, les piscines bernoises en plein air de Marzili, Wyler, Ka-We-De, Lorraine et Weyermannshaus ont accueilli 1'584'219 visiteurs à la fin août, s'approchant des 1'660'661 baigneurs de l'année dernière.

