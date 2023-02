Les plaignants de Sandy Hook demandent un troisième procès contre Alex Jones en faillite

Le juge des faillites américain Christopher Lopez a déclaré lors d'une audience à Houston mardi qu'il examinerait leur demande lors d'une audience du 24 mars.

Il s'agirait du troisième procès en diffamation contre Jones et sa société Free Speech Systems, après que les deux précédents aient jugé Jones et FSS responsables d'un montant combiné de 1,5 milliard de dollars de dommages.

Parce que Jones et sa société sont en faillite, les procès contre eux ne peuvent pas se poursuivre sans l'autorisation d'un juge des faillites.

Leonard Pozner et Véronique De La Rosa, dont le fils Noah a été tué dans la fusillade de Newtown, Connecticut, ont poursuivi Jones et la société pour avoir diffusé des mensonges sur la fusillade. Un tribunal du Texas les a précédemment jugés responsables et le procès proposé déterminerait le montant que Jones doit aux parents.

"Pozner et De La Rosa méritent leur journée au tribunal", non seulement pour déterminer la valeur de leurs réclamations légales contre Jones, "mais aussi en tant que parents déterminés à protéger l'héritage de Noah", ont écrit leurs avocats dans un document déposé au tribunal en janvier.

Jones a fait valoir que le procès "n'apporterait pas grand-chose" et entraînerait "beaucoup de dépenses inutiles". Il a estimé qu'un procès de deux semaines coûterait 600 000 $, ce qui réduirait le montant disponible pour payer Pozner, De La Rosa et d'autres parents de Sandy Hook ayant des réclamations légales contre lui.

Pendant des années, Jones a prétendu que le meurtre en 2012 de 20 élèves et de six membres du personnel de l'école primaire Sandy Hook avait été mis en scène dans le cadre d'un complot gouvernemental visant à saisir les armes des Américains. Il a depuis reconnu que la fusillade a eu lieu, mais les plaignants ont déclaré que Jones a tiré profit pendant des années de ses mensonges sur le massacre et les a soumis au harcèlement et à la traque de ses partisans.

Free Speech Systems a déposé son bilan en juillet, mais cela n'a pas empêché deux précédents procès en diffamation de se poursuivre jusqu'à leur conclusion dans des tribunaux d'État du Texas et du Connecticut.

Jones a déposé une demande de faillite personnelle en décembre après la conclusion de ces deux procès, affirmant qu'il pouvait se permettre de payer moins de 1% des jugements en diffamation de Sandy Hook.

Un nouveau procès interromprait les talk-shows radio et vidéo de Jones, réduisant ainsi sa capacité à vendre des suppléments et d'autres produits, qui sont essentiels pour produire les revenus qui seront éventuellement utilisés pour payer les jugements de diffamation, a déclaré Jones dans les documents judiciaires.

La capacité de Jones à générer des revenus a été un point de discorde dans les affaires de faillite.

Les parents de Sandy Hook ont soulevé des inquiétudes lors de l'audience de mardi concernant l'enregistrement récent par Jones d'un podcast similaire à son Alex Jones Show dans un nouvel espace de studio et sous une marque non affiliée à FSS.

L'avocate de Jones, Vickie Driver, a déclaré mardi que le podcast était un "test" et que Jones n'a pas l'intention de saper FSS ou sa capacité à payer sa part des verdicts de diffamation.

"Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des plans alternatifs pour subvenir aux besoins de sa famille que cette personne quitte le navire", a déclaré Driver au tribunal.