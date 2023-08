Dans l'industrie complexe des cryptomonnaies, il faut reconnaître que Coinbase avance avec audace et finesse. Affrontant les redoutables régulateurs américains et naviguant sur les marées capricieuses de la négociation d'actifs numériques, la plateforme ne se contente pas de s'adapter, elle innove. Comment ? On y revient dans l'Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Lancement d’un ETF Spot Bitcoin en Europe

Cette semaine, Jacobi Asset Management a introduit le premier ETF Spot Bitcoin d'Europe à Euronext Amsterdam, devançant ainsi les États-Unis. Le “Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF” est soutenu par des bitcoins réels, contrairement à d'autres produits qui sont des instruments de dette. De plus, l'ETF se dit “écologique” en collaborant avec Zumo pour acheter des certificats d'énergie renouvelable pour compenser la consommation électrique liée au minage de Bitcoin.

Coinbase s'ouvre aux contrats à terme

Coinbase a reçu l'approbation de la National Futures Association (NFA) pour offrir des contrats à terme sur les cryptomonnaies aux investisseurs américains. Cette autorisation intervient malgré les tensions réglementaires avec la Securities and Exchange Commission (SEC). C'est une bonne nouvelle pour l'entreprise puisque les produits dérivés, comme les contrats à terme, représentent 75 % du volume de trading de cryptomonnaies au niveau mondial.

PayPal collabore avec Ledger

PayPal intensifie ses initiatives dans le domaine des cryptomonnaies en s'associant avec la licorne française Ledger, une entreprise spécialisée dans les solutions de sécurité pour cryptomonnaies. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs de l'application Ledger Live aux États-Unis pourront acheter directement quatre cryptomonnaies (Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, et Litecoin) via PayPal. Cette annonce survient après le lancement du stablecoin PYUSD par PayPal.

Valkyrie fait de l'oeil à Ethereum

La société d'investissement Valkyrie a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour lancer un ETF basé sur Ethereum (ETH) nommé Valkyrie Ethereum Strategy ETF, destiné à être échangé au Nasdaq. Contrairement à un ETF Spot, ce fonds suivrait la performance de produits dérivés, en particulier le taux de référence du Chicago Mercantile Exchange (CME). Valkyrie n’est pas à son coup d’essai en la matière car la société propose déjà des ETFs axés sur le bitcoin.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

En pleine confrontation financière avec l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, Coinbase, figure de proue de la cryptosphère, est en pleine effervescence. La semaine dernière, le géant américain a ouvert à tous les utilisateurs “Base”, une solution de couche 2, plus communément appelée “Layer 2”, construite sur Ethereum. Base compte à ce jour déjà plus de 10 millions de transactions réalisées par les utilisateurs dans diverses applications décentralisées.

Nombre de transactions sur Base

base.blockscout

Afin de consolider sa position proactive, Coinbase a aussi récemment lancé "Stand With Crypto", une ambitieuse initiative à but non lucratif destinée à faire avancer les campagnes législatives en faveur des crypto-actifs.

Par ailleurs, dans un environnement où les volumes d'échanges de crypto-monnaies sont en baisse, ce qui signifie de faibles flux de trésorerie pour une entreprise qui, historiquement, a tiré la quasi-totalité de ses revenus des frais de transaction, la société orchestre un changement de paradigme dans son approche stratégique, notamment vers un modèle d’abonnement.

Rouge : Volume d'échange moyen sur 30j sur le bitcoin

Bleu : Volume d'échange moyen sur 365j sur le bitcoin

Glassnode

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, lors du dernier earnings call, a mis en lumière les trois piliers qui sous-tendent l'avenir de l'adoption des cryptomonnaies selon lui.

Le premier est la recherche d'une évolutivité supérieure de la blockchain, c’est-à-dire que Bitcoin, Ethereum et consorts doivent être capables de gérer l’afflux d’utilisateurs sans faire exploser les coûts de transactions. Le deuxième est une quête pour découvrir diverses voies non financières pour l'application des cryptomonnaies, ce qui reste très marginal actuellement. Enfin, le troisième, est probablement le plus crucial, est la correction des “erreurs de la réglementation incompréhensible” des crypto-monnaies aux États-Unis, ou de son absence, un sujet que Coinbase ne connaît que trop bien.

Étant donné le pedigree inégalé de Coinbase pour ce qui est de franchir les barrières de la confiance et de la connaissance dans la sphère des cryptomonnaies, son orientation et ses décisions ont un poids significatif dans l'industrie.

Il est intéressant de noter la relation symbiotique entre l'évolutivité de la blockchain et son utilité. Les sentiments de M. Armstrong se sont orientés vers une évaluation optimiste des solutions de mise à l'échelle existantes comme Optimism et Arbitrum. Une mise à l'échelle signifie justement pour une blockchain de pouvoir conserver des frais de transactions faibles tout en accueillant de plus en plus d’utilisateurs. Ces avancées technologiques promettent d'ouvrir une ère où le nombre croissant d'utilisateurs ne se traduira pas nécessairement par des coûts de transaction prohibitifs, ouvrant potentiellement les vannes à une myriade de plateformes et de services en ligne.

Mais ne soyons pas dupes. Bien que les idées de M. Armstrong couvrent divers aspects du paysage crypto, son point de vue sur les applications non financières avait une connotation financière prononcée. Soulignant le potentiel de croissance exponentielle avec le lancement des solutions de couche 2, il a envisagé un scénario dans lequel l'amélioration des mesures d'utilité se traduirait par une base d'utilisateurs quotidiens de cryptomonnaies en constante augmentation, une tendance qui pourrait faire des merveilles pour l'expansion future de la trésorerie de Coinbase.

Cependant, l'éléphant dans la pièce reste le domaine de la réglementation - le troisième pilier identifié par Armstrong. Tout au long de sa discussion, il a constamment souligné l'initiative naissante "Stand With Crypto", qui est la tentative de Coinbase d'influencer et de façonner une législation américaine favorable aux cryptomonnaies.

Pour vous situer le contexte, deux textes législatifs sont sous les feux de la rampe de l’autre côté de l’Atlantique. Deux projets de loi en cours qui, s'ils sont adoptés, pourraient transformer l'industrie - à savoir le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies (officiellement FIT21) et le "projet de loi sur les stablecoins", tous deux adoptés par le Comité des services financiers de la Chambre des représentants et le Comité de l'Agriculture de la Chambre des représentants avec un soutien bipartisan et qui sont en cours d'examen par le Sénat. Cette évolution fait écho à un sentiment de plus en plus répandu parmi les partisans de la crypto : le cadre de lobbying existant à Washington D.C. n'a pas réussi à faire avancer le secteur.

Pour se faire une idée de l'évolution du cadre réglementaire, il suffit de regarder du côté du Canada, où des réformes strictes en matière de cryptomonnaies sont en train de faire fuir les entreprises. En revanche, l'adoption récente par l'Union européenne du paquet réglementaire MiCA semble faire de l'Europe un terreau fertile pour les entreprises du secteur.

Si le rôle de Coinbase dans l'évolution des crypto-actifs est indéniable, son éminence future est confrontée à des défis, qu'il s'agisse de problèmes juridiques ou d'une demande erratique de cryptomonnaies. Pourtant, avec ses initiatives avant-gardistes et son adaptation agile, Coinbase reste un baromètre influent pour la trajectoire future de cette industrie atypique, surtout après l’échec cuisant de FTX et des turbulences en cours chez Binance…

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Block 4 : Lectures de la semaine

