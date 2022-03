Les plans d'introduction en bourse de 9 milliards de dollars de la Chine sont bloqués dans le contexte de l'épidémie de COVID - documents déposés

Au cours de la semaine dernière, 15 entreprises cherchant à faire une première offre publique (IPO) sur le marché STAR de Shanghai, axé sur la technologie, ont suspendu leurs demandes, invoquant presque toutes les conséquences de l'épidémie, selon les documents déposés à la bourse. La ville a commencé les fermetures lundi.

À Shenzhen, qui a mené trois séries de tests de masse en mars, 67 candidats à l'introduction en bourse ciblant le conseil des start-up ChiNext ont suspendu le processus de cotation ce mois-ci, invoquant la nécessité de mettre à jour les informations communiquées aux régulateurs, selon les documents déposés.

Au total, les suspensions retardent potentiellement des levées de fonds d'une valeur de 60 milliards de yuans (9,4 milliards de dollars), selon le journal officiel Securities Times. Cela équivaut à plus d'un dixième des quelque 84 milliards de dollars de collecte de fonds pour les introductions en bourse en Chine en 2021.

L'impact réel sur la collecte de fonds pour les introductions en bourse est probablement plus important, car les candidats à la cotation sur les principaux conseils d'administration des sociétés chinoises ne sont pas tenus de divulguer en temps voulu les informations relatives au processus d'examen.

La perturbation des ventes d'actions accentue la pression sur une économie qui souffre déjà des problèmes d'endettement des promoteurs, de l'anémie de la consommation et de la contagion de la crise ukrainienne.

DILIGENCE DUE

Pour minimiser l'impact, la Bourse de Shanghai a promis de maintenir le fonctionnement régulier des marchés de capitaux pendant la période "spéciale" de contrôle du virus.

La bourse a déclaré dimanche qu'elle continuerait à examiner les plans de vente d'actions des candidats au marché STAR et à renforcer les communications en ligne avec les émetteurs et les souscripteurs.

Néanmoins, un nombre croissant de candidats à l'introduction en bourse appuient sur le bouton "pause", à un moment où de nombreuses entreprises sont tenues de mettre à jour leurs résultats financiers.

Nanjing CIGU Technology Corp, qui prévoit de s'introduire en bourse sur STAR, a déclaré mardi qu'elle demandait à la bourse de Shanghai de suspendre l'examen de sa candidature.

"En raison de l'épidémie, la société et les agences intermédiaires ne peuvent pas terminer la diligence raisonnable, ni répondre aux questions des régulateurs pendant la période stipulée", a déclaré la société.

Parmi les autres candidats STAR qui ont interrompu leurs projets d'introduction en bourse au cours de la semaine dernière figurent Guangzhou Xaircraft Technology Co, CICT Mobile Communication Technology Co et Yuanjie Semiconductor Technology Co.

À Shenzhen, des sociétés telles que Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology Co, Plotech Technology (Kunshan) Co et Shenzhen Mould-Tip Injection Technology Co ont interrompu leurs projets d'introduction en bourse au cours du mois dernier, selon les documents déposés à la bourse.

(1 $ = 6,3604 yuan renminbi chinois)