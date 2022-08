Les plans fiscaux britanniques de Liz Truss risquent de provoquer une spirale inflationniste dans les années 1970 - ancienne ministre

La question des impôts a dominé la campagne pour remplacer Boris Johnson au poste de premier ministre, l'ancien ministre des finances Sunak ayant déclaré qu'il attendrait que l'inflation soit maîtrisée avant de réduire les impôts, tandis que la ministre des affaires étrangères Truss a promis des réductions d'impôts immédiates pour les particuliers et les entreprises.

Au début des années 1970, la politique de "course à la croissance" du premier ministre conservateur Edward Heath a contribué à ce que l'inflation devienne incontrôlable au milieu des années 1970.

"Nous avons vu l'impact de la hausse des prix, qui a paralysé l'économie et mis des millions de personnes au chômage. L'épargne a été érodée et les investissements se sont effondrés. Je suis profondément préoccupé par le fait que nous risquons de répéter les erreurs de cette décennie", a écrit Lawson, ministre des finances sous Margaret Thatcher, dans le Telegraph.

Celui qui triomphera à l'annonce du résultat le 5 septembre héritera de certaines des conditions les plus difficiles en Grande-Bretagne depuis des décennies. L'inflation est en passe d'atteindre 11 % par an, la croissance est au point mort et les actions syndicales se multiplient.

Lawson a déclaré que Thatcher et lui étaient d'accord sur le fait que la seule façon d'obtenir des réductions d'impôts substantielles et durables était d'abord de s'attaquer à l'inflation et de mettre l'économie sur des bases saines.

Les promesses de réduction d'impôts de Truss, qui, selon elle, ne seront pas inflationnistes, "rappellent inconfortablement les faux pas du gouvernement conservateur d'il y a 50 ans", a déclaré Lawson.

"Le pays ne pardonnera pas à notre grand parti si nous oublions cette leçon", a-t-il ajouté.