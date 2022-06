Les plantations de riz en Inde ont baissé de 46% par rapport à l'année dernière, mais devraient reprendre.

Les perspectives sont toutefois meilleures, car la mousson a repris de la vigueur. Les pluies d'été ont couvert plus de la moitié du pays, et le déficit pluviométrique a été ramené de 36 % à 2 %.

Les semis viennent de commencer, et la surface cultivée en riz pourrait augmenter avec une reprise des pluies de mousson, a déclaré B.V. Krishna Rao, président de la All India Rice Exporters Association.

Les agriculteurs commencent généralement à planter le riz, le maïs, le coton, le soja, la canne à sucre et les arachides, entre autres cultures, à partir de juin, lorsque les pluies de mousson arrivent généralement en Inde. Les semailles durent généralement jusqu'en juillet.

Les pluies de mousson jouent un rôle crucial dans l'agriculture - qui emploie près de 50 % de la main-d'œuvre indienne - car près de la moitié des terres agricoles du pays ne sont pas irriguées.

Le ministère de l'agriculture et du bien-être des agriculteurs continuera à mettre à jour les chiffres provisoires des semis au fur et à mesure qu'il recueillera davantage d'informations auprès des gouvernements des États.

Les chiffres des semis sont également susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution de la saison de la mousson de juin à septembre.

La superficie plantée en coton a atteint 3,18 millions d'hectares, contre 3,73 millions d'hectares un an plus tôt. Les pluies de mousson ont été clairsemées sur les zones de culture du coton dans les États du Gujarat et du Maharashtra, à l'ouest.

Les agriculteurs disposent d'une fenêtre relativement courte pour achever les semis de coton et c'est pourquoi les pluies doivent s'intensifier pour aider les producteurs à planter cette culture.

Les semis de soja, la principale culture oléagineuse d'été, ont atteint 278 000 millions d'hectares, contre 1,25 million d'hectares à la même époque en 2021.

La superficie plantée en légumineuses à protéines et riz a augmenté à 202 000 hectares contre 132 000 hectares l'année dernière.

Mais la superficie de légumineuses pourrait baisser dans les prochaines semaines, car certains agriculteurs pourraient se tourner vers le coton et le soja, plus lucratifs, a déclaré Nitin Kalantri, un négociant basé à Maharashtra.

Les plantations de canne à sucre sont restées pratiquement inchangées à 5,07 millions d'hectares.