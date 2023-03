Les pluies supérieures à la moyenne tombées la semaine dernière dans la plupart des régions productrices de cacao de Côte d'Ivoire sont favorables à la récolte intermédiaire d'avril à septembre, qui devrait commencer tôt et être supérieure à la production de l'année dernière, ont déclaré les agriculteurs lundi.

La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, se trouve dans sa saison sèche qui s'étend officiellement de la mi-novembre au mois de mars, lorsque les pluies sont faibles et rares.

Les agriculteurs du pays ont déclaré que l'humidité de la semaine dernière renforcerait le développement des fruits, car de nombreuses cabosses de taille moyenne et d'autres cabosses étaient presque mûres sur les arbres.

Les agriculteurs ont déclaré qu'ils avaient maintenant une bonne vision de la mi-culture, qui commencerait lentement la semaine prochaine et s'accélérerait à partir de la mi-avril. Ils ont ajouté que la majeure partie de la récolte intermédiaire serait effectuée entre mai et juin, mais que des volumes importants de haricots quitteraient les buissons en juillet et en août.

"Les dernières pluies aideront beaucoup les arbres. La récolte commencera provisoirement la semaine prochaine", a déclaré Salame Kone, qui exploite une ferme près de la région occidentale de Soubre, où 18,3 millimètres (mm) sont tombés la semaine dernière, soit 7,3 mm de plus que la moyenne quinquennale.

Des commentaires similaires ont été faits dans la région méridionale d'Agboville et dans la région orientale d'Abengourou, où les pluies ont été largement supérieures à la moyenne. Les pluies ont été inférieures à la moyenne dans la région méridionale de Divo, mais les agriculteurs ont déclaré que les précipitations avaient été justes pour le développement des gousses.

Dans la région de Daloa, au centre-ouest, où les pluies ont été inférieures à la moyenne, et dans les régions centrales de Bongouanou et Yamoussoukro, où les pluies ont été largement supérieures à la moyenne la semaine dernière, les agriculteurs ont déclaré qu'ils étaient satisfaits du temps, mais que des pluies plus abondantes au cours des prochaines semaines aideraient les minuscules cabosses de cacao à survivre car le temps reste trop chaud.

"Si nous avons au moins deux pluies abondantes bien réparties ce mois-ci, de nombreuses petites cabosses arriveront à maturité pour des récoltes abondantes en milieu de campagne", a déclaré Célestin Affessi, qui exploite une ferme près de Bongouanou, où 23,8 mm sont tombés la semaine dernière, soit 9,2 mm de plus que la moyenne.

Les températures moyennes ont varié de 28,1 à 32,4 degrés Celsius en Côte d'Ivoire la semaine dernière.