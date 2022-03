Les pluies en Côte d'Ivoire stimulent la mi-culture de cacao après une période de sécheresse

La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est à la fin de sa saison sèche de novembre à mars, lorsque les rares averses affectent les cultures.

De nombreux agriculteurs ont déclaré que les rendements de la récolte intermédiaire seraient encore limités en avril, mais qu'ils augmenteraient progressivement à partir de mai.

La récolte principale d'octobre à mars est presque terminée, ont-ils ajouté.

Les agriculteurs de la région ouest de Soubre, de la région sud de Divo et de la région centre-ouest de Daloa ont déclaré que des pluies supérieures à la moyenne renforçaient les fleurs et les gousses.

De nombreuses nouvelles gousses vont fleurir si le temps humide se poursuit, ce qui stimulera la récolte de juin, ont-ils ajouté.

"Il y a de nouvelles fleurs. La récolte commencera timidement en avril mais augmentera dans les mois suivants s'il continue à pleuvoir", a déclaré Albert N'Zue, qui exploite une ferme près de Daloa, où 40,8 millimètres (mm) de pluie sont tombés la semaine dernière, soit 24 mm de plus que la moyenne sur cinq ans.

Les pluies étaient encore inférieures à la moyenne dans les régions méridionales d'Agboville et d'Abengourou, bien que les agriculteurs de ces régions s'attendent toujours à ce que des volumes de haricots commencent à quitter la brousse à partir de la mi-mai.

Mais les agriculteurs des régions centrales de Bongouanou et Yamoussoukro ont déclaré que le temps était encore trop sec et trop chaud, et ont mis en garde contre un retard de la mi-culture si le manque de pluie persistait.

"Il fait très chaud et il ne pleut pas assez. Il y a un risque que la mi-culture démarre tardivement", a déclaré Paul Kamenan, qui exploite une ferme près de Bongouanou, où 1,5 mm de pluie est tombé la semaine dernière, soit 13,4 mm de moins que la moyenne.

Les agriculteurs ont déclaré que les acheteurs rejetaient plusieurs livraisons car les haricots étaient trop petits.

Les températures moyennes ont varié de 28,2 à 33,6 degrés Celsius en Côte d'Ivoire la semaine dernière.