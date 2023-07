Les fortes pluies ont fait monter le niveau du Rhin en Allemagne, mais le fleuve est encore trop peu profond dans les zones centrales du nord pour que les cargos puissent naviguer à pleine charge, ont déclaré les négociants en matières premières mercredi.

Le fleuve est une voie de navigation majeure en Europe occidentale pour les marchandises, notamment les céréales, les minéraux, le charbon et les produits pétroliers.

Le temps sec du mois de juin a rendu le fleuve trop peu profond pour que les navires puissent naviguer à pleine charge et les opérateurs ont imposé des surtaxes sur les taux de fret pour compenser les navires naviguant partiellement à vide, augmentant ainsi les coûts pour les propriétaires de cargaisons.

Alors que les basses eaux de plus en plus fréquentes du Rhin perturbent la plus grande économie d'Europe, l'industrie trouve de nouveaux moyens d'expédier les marchandises, notamment en utilisant des barges à faible hauteur d'eau.

L'eau dans les sections méridionales du fleuve monte après les pluies de ces derniers jours, avec des niveaux augmentés de 0,5 mètre (20 pouces) dans certains endroits mercredi, selon les négociants. Une amélioration est attendue au fur et à mesure que l'eau s'écoule vers le nord, ont-ils ajouté.

L'eau au point d'étranglement de Kaub, entre Coblence et Cologne, a fortement augmenté mercredi après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le début de l'année en début de semaine et pourrait atteindre des niveaux permettant le chargement complet des navires vendredi ou samedi, ont-ils déclaré.

Le Rhin est encore trop peu profond pour permettre des navigations normales dans les zones septentrionales entre Cologne et Duisbourg. Certains navires, selon leur type, naviguent à moitié pleins dans les régions du nord, ont indiqué les négociants. Les pluies prévues pour mercredi et les jours suivants pourraient améliorer la situation.

"Jusqu'à présent, cet été, nous avons eu suffisamment de pluie pour éviter une crise sur le fleuve", a déclaré un négociant en matières premières. "Les basses eaux ont augmenté les coûts, mais les cargaisons ont été livrées.

Les entreprises allemandes ont été confrontées à des goulets d'étranglement en matière d'approvisionnement et à des problèmes de production au cours de l'été 2022, après qu'une sécheresse et une vague de chaleur ont entraîné des niveaux d'eau exceptionnellement bas sur le Rhin.