Les plus grands fonds spéculatifs garderont la part du lion des clients en 2023, selon les données.

Les données soulignent la domination d'un petit groupe qui a réduit le nombre total de fonds spéculatifs à son niveau le plus bas depuis 2009.

Don Steinbrugge, fondateur et directeur général d'Agecroft Partners, a déclaré dans la note que les plus de 2 000 investisseurs institutionnels mondiaux avec lesquels sa société a dialogué se sont peut-être trompés pour 2023 en restant fidèles aux grands fonds spéculatifs, même si ce sont les grandes sociétés qui ont surperformé l'année dernière.

Plus un gestionnaire de fonds spéculatifs est important, plus il est difficile de négocier en taille et de profiter des parties du marché dont les prix sont moins efficaces.

Michael Oliver Weinberg, qui travaillait auparavant au fonds de pension néerlandais APG et qui enseigne désormais à la Columbia Business School, est d'accord.

"Comme certains de ces gestionnaires ont connu une croissance énorme, il leur sera plus difficile de générer le même niveau de rendement que par le passé."

"Beaucoup d'entre eux ont bénéficié d'une taille plus petite et de la possibilité d'investir dans des métiers et des marchés plus limités en termes de capacité, qu'ils sont peut-être maintenant trop grands pour investir", a-t-il déclaré.

Les données compilées par Hedge Fund Research montrent qu'en moyenne, les hedge funds ont baissé de 4,1 % l'année dernière jusqu'en novembre.

Le gestionnaire de 100 milliards de dollars AQR avait plusieurs fonds qui ont terminé l'année 2022 avec des chiffres de performance supérieurs à 30 %, y compris son fonds Managed Futures HV Fund, à 50 %. Le plus grand fonds spéculatif de D.E. Shaw (60 milliards de dollars) a terminé l'année 2022 avec une performance de 24,7 %.

Man Group, dont le siège est au Royaume-Uni et qui pèse 138 milliards de dollars, a indiqué sur son site Web que son programme AHL Diversified avait enregistré une performance de 13,1 % à la fin du mois de novembre 2022.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs Millennium, dont le chiffre d'affaires s'élève à 59 milliards de dollars, a enregistré une performance de 9,8 % sur son fonds International Ltd pour l'année, selon les recherches du secteur.

Les gestionnaires plus petits ont été écrasés par les dépenses et les revenus peu reluisants l'année dernière, a déclaré Steinbrugge. Le nombre de fonds spéculatifs en activité est tombé à 9 163 à la fin du troisième trimestre, le nombre le plus bas depuis 2009, selon le HFR.

"Par conséquent, nous nous attendons à ce que le taux de fermeture continue à augmenter pour les fonds spéculatifs de petite et moyenne taille", a déclaré Steinbrugge.