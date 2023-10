Les rendements à long terme ont atteint des sommets inégalés depuis la crise financière mondiale.

Le sentiment croissant que les taux d'intérêt dans les principales économies resteront plus longtemps élevés pour contenir l'inflation, la résistance des données économiques américaines et le débouclage brutal des positions des opérateurs en vue d'un rallye obligataire ont été parmi les moteurs de ce mouvement de baisse brutale.

MICHAEL METCALFE, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE MACROÉCONOMIQUE MONDIALE CHEZ STATE STREET GLOBAL MARKETS, LONDRES :

"La Fed a parlé d'une hausse pour longtemps, mais la question intéressante est de savoir quand cela devient une hausse pour longtemps.

"La courbe est assez proche de la désinversion et si la Fed n'a plus qu'un seul relèvement, les rendements ne devraient pas aller trop loin."

"Il faudra soit des préoccupations budgétaires massives, soit des données beaucoup plus solides pour pousser les rendements à la hausse à partir de maintenant.

TED YARBROUGH, CHIEF INVESTMENT OFFICER, YIELDSTREET, NEW YORK

"L'éviction du président de la Chambre des représentants a été une autre source d'inquiétude inattendue pour les marchés, et je pense que cela a provoqué une hausse des rendements"

"Le marché essaie de digérer et de comprendre quelles seront les implications à long terme, en particulier lorsque vous avez des situations comme celle-là que vous voulez éviter. Ils ont prolongé le shutdown jusqu'en novembre. Comment cela va-t-il fonctionner ?"

JENNY JOHNSON, CEO, FRANKLIN TEMPLETON, SAN MATEO, CA.

"Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle les bons du Trésor à 10 ans restent flottants est un peu une question d'offre et de demande. En 2007, la dette américaine s'élevait à environ 9 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle s'élève à un peu plus de 31 000 milliards de dollars. Sur ce montant, 25 000 milliards de dollars doivent être financés par le public".

"La question est donc de savoir si ce sont les fonds communs de placement, les fonds de pension, les entreprises qui financent le Trésor américain et je m'inquiète (...) Le Japon ne va pas nécessairement augmenter son allocation aux bons du Trésor. Nous avons eu beaucoup de chance avec la monnaie de réserve. Mais je crains que cela ne finisse par faire monter les taux".

GENNADIY GOLDBERG, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DES TAUX AMÉRICAINS CHEZ TD SECURITIES USA, NEW YORK :

(La hausse des taux) est alimentée par un certain nombre de facteurs (réévaluation des taux plus élevés à long terme, inquiétudes sur les prix du pétrole, inquiétudes sur l'offre et faiblesse technique) et nous pensons qu'une hausse de 5 % des taux à 10 ans reste possible à court terme. Cependant, une telle évolution ne devrait pas durer très longtemps, car le resserrement des conditions financières pèse sur la croissance.

SIN BENG ONG, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE EN ASIE, JPMORGAN, SINGAPOUR

"Nous n'en sommes probablement qu'aux premiers stades de la réévaluation des prix élevés à long terme. Étant donné que les conditions financières se transmettent avec un certain retard, nous sommes conscients qu'il pourrait y avoir davantage de volatilité à l'avenir". Sin Beng Ong, analyste chez JP Morgan, dans une note sur la pression exercée sur les marchés émergents d'Asie.

RICHARD MCGUIRE, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DES TAUX, RABOBANK, LONDRES :

Les marchés reflètent effectivement le fait qu'ils volent à l'aveuglette parce que les modèles ne fonctionnent pas, tout le monde a appelé à une récession qui refuse tout simplement d'arriver. Et puis il y a la hausse des prix du pétrole, qui complique bien sûr le tableau en termes de perspectives pour les taux directeurs. Je pense que tous ces éléments concourent à inciter les investisseurs à ne pas immobiliser leur argent dans des obligations d'État à plus long terme. Ils exigent une compensation pour cela et cela se traduit par une recherche de primes de terme.

À long terme, ce mouvement a le pouvoir de semer les graines de sa propre chute. Nous prévoyons une récession depuis un certain temps, comme tout le monde, mais nous restons sur nos positions et la hausse des rendements à long terme, paradoxalement, ne fait que renforcer notre confiance dans ce domaine, car elle se traduira par un resserrement inévitable des conditions financières, ce qui pèsera sur la demande à l'avenir.

Les actions ont clairement du mal à s'adapter à la remontée des rendements réels et, à un moment donné, si la liquidation des actions s'accélère, cela aura le pouvoir d'attirer l'attention des marchés sur l'une des voies à suivre, ce qui entraînera un rééquilibrage des flux vers les valeurs refuges et un renversement de la tendance à la hausse des rendements que nous avons observée.

VIKRAM AGGARWAL, GESTIONNAIRE DE FONDS D'OBLIGATIONS SOUVERAINES CHEZ JUPITER, LONDRES :

Pendant la majeure partie de cette année, le consensus a été que nous nous dirigions vers une récession économique, à la fois aux États-Unis et sur les marchés mondiaux, et cela ne s'est pas concrétisé. Nous sommes très prudents sur les actifs à risque à ce stade.

À un moment donné, ce resserrement très rapide et prononcé de la politique monétaire que nous avons connu dans pratiquement tous les pays du monde aura un impact sur l'économie sous-jacente. Dans ce scénario, il convient d'être prudent et d'adopter une position légère en ce qui concerne les actifs à risque.

JUAN VALENZUELA, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE À REVENU FIXE, ARTEMIS, EDIMBOURG :

En ce moment, il y a une énorme dynamique derrière la vente parce que le positionnement sur le marché a été erroné".

Beaucoup de gens ont cru que, parce que la Réserve fédérale atteignait le point culminant des hausses de taux, il était temps d'acheter des obligations d'État, ce qui signifie que la majorité du marché était en position longue. Nous sommes en train de réévaluer les baisses de taux qui ont été évaluées, et certaines d'entre elles ont été éliminées.

La position consensuelle à l'aube de ce repli est une position à long terme.

Les investisseurs ont été contraints de réduire le risque, ce qui signifie essentiellement vendre.

Je pense qu'il s'agit d'une question technique, les gens ressentent trop de douleur et arrêtent leurs positions, parce qu'il s'agit d'une classe d'actifs sur laquelle ils se sont trompés.

Je ne sais pas si nous sommes à la toute fin de la crise ou si nous en sommes à 90 %, mais je pense que la majeure partie de la crise a déjà eu lieu.

NICK NELSON, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE ACTIONS CHEZ ABSOLUTE STRATEGY RESEARCH, LONDRES :

Il s'agit d'un mouvement assez violent qui a manifestement pris quelques personnes au dépourvu.

"Nous ne nous attendons pas à ce qu'elle (la hausse des rendements) se poursuive trop longtemps, surtout à cette vitesse.

"Nous pensons que l'économie américaine ralentira l'année prochaine... de ce point de vue, nous nous attendons à ce qu'elle (la chute du marché obligataire) se normalise à un moment ou à un autre.