Les points de basculement climatiques de la disparition des coraux et de l'effondrement de la calotte glaciaire sont plus proches que prévu.

Depuis plus d'une décennie, les climatologues surveillent 16 "points de basculement" - ou seuils environnementaux au-delà desquels le système climatique mondial pourrait s'emballer vers un état dangereux.

L'ampleur exacte du réchauffement climatique nécessaire pour franchir ces seuils reste toutefois un point d'interrogation.

L'Accord de Paris de 2015 vise à maintenir les hausses de température bien en dessous de 2 degrés Celsius dans l'espoir d'éviter les pires conséquences du changement climatique, mais une nouvelle analyse de plus de 200 articles de recherche sur les points de basculement révèle qu'il est possible que le monde atteigne certains de ces seuils au niveau de réchauffement -- 1,1C -- que nous connaissons actuellement.

"Nous pouvons voir certains signaux d'alerte précoce potentiels", a déclaré le climatologue David Armstrong McKay, coauteur de l'étude publiée jeudi dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Déjà, "la calotte glaciaire du Groenland montre des signes de déstabilisation avec beaucoup de fonte et il y a potentiellement des avertissements précoces que la circulation atlantique pourrait ralentir", a déclaré McKay, qui travaille à l'Université d'Exeter en Grande-Bretagne.

Cette dernière est cruciale pour déplacer la chaleur des tropiques vers l'hémisphère nord. Un arrêt déclencherait un refroidissement généralisé autour de l'Europe occidentale et de l'est de l'Amérique du Nord.

Pour cette première étude scientifique visant à tester les 16 points de basculement en fonction de différents scénarios de réchauffement, l'équipe de scientifiques internationaux a passé en revue les données et les conclusions d'études antérieures.

Cinq points de basculement - la désintégration des calottes glaciaires de l'Antarctique occidental et du Groenland, la disparition des récifs coralliens, l'effondrement de la convection des mers du Labrador et d'Irminger et le dégel brutal du pergélisol - pourraient se produire maintenant, selon l'équipe.

Le dégel du permafrost arctique libérerait d'énormes quantités de carbone dans l'atmosphère

phère. La disparition des récifs coralliens anéantirait le réseau alimentaire marin. Graphique : https://tmsnrt.rs/3itHMTN

"Pour l'instant, ils sont plus possibles que probables", a souligné McKay, mais il a ajouté : "c'est définitivement inquiétant."

À 1,5 C de réchauffement, cinq autres points de basculement seraient atteignables.

Plus tôt cette année, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU a déclaré que le risque de déclencher des points de basculement climatique devient élevé à partir d'environ 2C de réchauffement.

"Bien que le GIEC ait formulé une formulation plus prudente ... nous sommes tous conscients qu'un réchauffement de 1,5 ne nous met pas à l'abri", a déclaré le biologiste marin Hans-Otto Portner de l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, qui a co-présidé le rapport du GIEC.

Le monde est en passe de se réchauffer de 2,6C d'ici 2100.