Les équipes de pompiers du Texas Panhandle s'efforçaient vendredi d'arroser les points chauds persistants après que le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans l'État a traversé la région d'élevage, afin d'éviter qu'un nouvel épisode de rafales de vent n'attise à nouveau le brasier.

L'incendie mortel, baptisé Smokehouse Creek Fire, a brûlé plus d'un million d'acres (404 685 hectares), selon les derniers chiffres fournis jeudi par le Texas A&M Forest Service.

L'incendie, qui s'est propagé vers l'est, à la frontière de l'État avec l'Oklahoma, a tué deux personnes, incendié des dizaines d'habitations et transformé en cendres des pâturages autrefois fertiles.

"Terrible n'est pas un mot assez fort", a déclaré Terrill Bartlett, 67 ans, propriétaire d'une entreprise de bois et maire de Canadian, au Texas, à l'épicentre de l'incendie. "Le sol est noir dans toutes les directions.

Bien que les pompiers aient réussi à maîtriser l'incendie, le danger n'est pas écarté, a déclaré Sean Dugan, porte-parole des services forestiers.

"Nous nous attendons à quelques jours chauds et secs qui seront venteux", a déclaré Dugan. "Ces combustibles lourds reviendront à la vie par temps sec et venteux, soulevant des braises et ... les transportant vers des combustibles non brûlés.

L'agence n'a pas été en mesure de fournir des chiffres actualisés sur la superficie brûlée par l'incendie ou le niveau de confinement, qui s'élevait à 3 % jeudi.

Les pompiers tentent de sonder l'incendie afin de mieux comprendre l'ampleur de la destruction, a indiqué M. Dugan.

Parmi les deux personnes tuées dans l'incendie, une femme a succombé à ses blessures jeudi, a indiqué sa famille sur GoFundMe.com. Elle a été transportée d'urgence dans un centre de traitement des brûlures à Oklahoma City après avoir été envahie par la fumée et les flammes alors qu'elle conduisait son camion à Pampa, au Texas, mardi, ont rapporté les médias locaux.

Une femme de 83 ans du comté de Hutchinson, au nord-est d'Amarillo, a également été tuée dans l'incendie, selon les médias locaux.

Scott Brewster, chef des pompiers de Canadian, a déclaré que 109 maisons avaient été détruites dans la ville et dans le comté voisin de Hemphill, ainsi qu'un nombre indéterminé de granges ou d'autres structures.

"En ce qui concerne le bétail, je ne pense pas que l'on sache encore ce qu'il en est", a-t-il déclaré. "J'ai parlé à un éleveur qui m'a dit avoir perdu 700 bêtes. Et ce n'est qu'un seul homme. On ne peut pas dire quel sera le nombre de bêtes, mais il sera élevé.

Selon Bob Oravec, météorologue au Centre de prévision météorologique du Service météorologique national à College Park, dans le Maryland, les prévisions météorologiques pour le week-end dans le Texas Panhandle annoncent une absence de pluie et des vents soufflant jusqu'à 45 milles à l'heure.

"Ce sont des ingrédients qui favorisent les incendies", a déclaré M. Oravec. "Les vents du sud-ouest ne contiennent pas d'humidité. Ils assèchent ce qui brûle".

Selon les derniers chiffres de Texas A&M, l'incendie de Smokehouse Creek a désormais brûlé 1,08 million d'acres, soit près de 1 700 miles carrés, une zone plus grande que Long Island, dans l'État de New York. Ce chiffre remplace l'incendie de 2006, qui avait carbonisé environ 900 000 acres, comme étant le plus étendu de l'histoire de l'État.

Plusieurs incendies de moindre importance brûlaient dans d'autres parties du Panhandle. Le deuxième plus important, l'incendie Windy Deuce, a brûlé 142 000 acres et était contenu à 50 % vendredi, selon Texas A&M.