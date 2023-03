Les pompiers ont déclaré samedi qu'ils avaient empêché le premier grand incendie de l'année en Espagne de se propager davantage dans la région orientale de Valence, où il a détruit plus de 4 000 hectares de forêt et forcé 1 500 habitants à abandonner leurs maisons.

Un hiver exceptionnellement sec dans certaines régions du sud de l'Europe fait craindre une répétition de l'incendie de 2022, qui avait détruit 785 000 hectares, soit plus du double de la moyenne annuelle des 16 dernières années, selon les statistiques de la Commission européenne (CE).

En Espagne, 493 incendies ont détruit un nombre record de 307 000 hectares de terres l'année dernière, selon le système européen d'information sur les feux de forêt de la Commission.

Plus de 500 pompiers appuyés par 20 avions et hélicoptères s'efforçaient de maîtriser l'incendie près du village de Villanueva de Viver, dans la région de Valence, ont indiqué les services d'urgence samedi.

Ils ont toutefois réussi à empêcher l'incendie de se propager à d'autres zones.

Selon Las Provincias, un journal régional, la police pense que l'incendie pourrait avoir été déclenché par une étincelle provenant d'une machine utilisée pour ramasser les broussailles. La Garde civile espagnole n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Huit communautés ont été évacuées, a déclaré Gabriela Bravo, responsable régionale des affaires intérieures.

"Samedi matin, des avions essaieront d'empêcher l'incendie de se propager à d'autres communautés", a déclaré Mme Bravo lors d'une conférence de presse vendredi soir.

L'Espagne connaît une sécheresse de longue durée après trois années de précipitations inférieures à la moyenne.

Le printemps sera plus sec et plus chaud que d'habitude le long de la côte méditerranéenne du nord-est de l'Espagne, ce qui augmentera le risque d'incendies de forêt, a déclaré la semaine dernière l'agence météorologique AEMET à l'agence Reuters.