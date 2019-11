Les pompiers mobilisés face aux flammes dans le sud de la Californie

LOS ANGELES, 2 novembre (Reuters) - Quelque 1.300 pompiers étaient mobilisés vendredi pour lutter contre un nouveau feu de forêt qui s'est déclaré jeudi soir dans le sud de la Californie, menaçant des habitations, des champs pétroliers et des vergers, ont déclaré les autorités.

L'incendie qui s'est déclaré jeudi soir près de la ville rurale de Santa Paula, située à environ 110 km au nord-ouest de Los Angeles, est le dernier en date d'une série de feux de forêt ayant ravagé des hectares de terre et menacé plusieurs milliers d'habitations.

Les pompiers étaient à l'oeuvre pour contenir les flammes et empêcher l'incendie dénommé Maria de dévaster des dizaines de millions de dollars de produits agricoles et des infrastructures électriques et de télécommunication.

"Il y a des motifs de précaution et d'inquiétude", a déclaré le chef du département des pompiers du comté Ventura.

Mark Lorenzen a ajouté lors d'une conférence de presse nocturne qu'environ 1.300 pompiers, pour la plupart venus de Californie mais aussi d'Etats voisins de l'ouest du pays, étaient affectés à la lutte contre le "Maria Fire".

Au coucher du soleil, l'incendie menaçait quelque 2.700 habitations et structures, a déclaré à des journalistes le shérif Bill Auyb. Plus de 10.000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer la zone, a-t-il indiqué.

S'exprimant dans un entretien à Reuters, une représentante locale a dit qu'aucun blessé n'avait été rapporté pour le moment. Au moins deux habitations ont été détruites, a précisé Natalie Hernandez.

Au nord de San Francisco, l'incendie "Kincade Fire" était contenu à 65% après avoir ravagé plus de 30.000 hectares, de vignobles notamment, et détruit plus de 300 habitations et structures. (Steve Gorman; Jean Terzian pour le service français)