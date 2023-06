Le portefeuille phare du fonds spéculatif américain Citadel a affiché un rendement de 6,14 % au cours des cinq premiers mois de l'année et ses autres portefeuilles ont également progressé, a déclaré mardi un investisseur du fonds.

Le fonds Citadel Wellington, le portefeuille phare de l'investisseur milliardaire Ken Griffin, a terminé le mois avec un gain de 0,72%, a déclaré la personne.

Un représentant de Citadel s'est refusé à tout commentaire.

De nombreux fonds spéculatifs sont encore en train de compiler les chiffres de mai, mais les rapports préliminaires de la société de recherche Hedge Fund Research montrent que le fonds spéculatif moyen a glissé de 0,46 % le mois dernier, ce qui le laisse à peu près stable depuis le début de l'année.

Le fonds Tactical Trading de Citadel a gagné 0,98 % le mois dernier et est en hausse de 7,15 % depuis janvier, tandis que son fonds Actions a grimpé de 1,25 % le mois dernier et est en hausse de 7,32 % au cours des cinq premiers mois de 2023. Le fonds Global Fixed Income a augmenté de 0,71 % et a gagné 2,97 % depuis janvier, a indiqué l'investisseur.

Citadel a réalisé un bénéfice record de 16 milliards de dollars en 2022.