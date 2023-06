Les ports de la province chinoise de Shandong, plaque tournante du pétrole, examinent de plus près les vieux pétroliers -sources

Les ports de la province chinoise de Shandong exigent des informations plus détaillées sur les pétroliers de plus de 15 ans qui font escale dans leurs terminaux, ont indiqué des sources au fait de la question, ce qui pourrait retarder le déchargement des cargaisons de brut dans le plus grand importateur de pétrole au monde.

La semaine dernière, les administrations de la sécurité maritime de Qingdao et de Rizhao, qui couvre les terminaux pétroliers du port de Lanshan, ont informé les agences maritimes qu'elles devaient fournir des informations sur l'âge de leurs navires, le pavillon du navire, la couverture d'assurance, les cas où le navire a changé de nom et de propriétaire au cours des 36 derniers mois, ainsi que les dossiers d'inspection antérieurs, ont déclaré un agent maritime et deux négociants qui s'occupent des importations de pétrole chinoises. Les sources ont refusé d'être nommées en raison du caractère sensible de la question. L'agent maritime a déclaré que ces détails sont de nouvelles exigences que les administrations chargées de la sécurité ne demandaient pas auparavant. La nouvelle documentation doit être soumise cinq jours avant l'arrivée d'un navire, ont indiqué les sources. Qingdao et Lanshan sont deux des cinq plus grands ports chinois importateurs de pétrole, selon les données de Kpler. Les retards dans ces terminaux peuvent entraîner des disruptifs pour les raffineries chinoises qui devraient augmenter leur production de carburant alors que le pays se remet des restrictions du COVID de 2022. Le Shandong abrite de nombreuses raffineries indépendantes, connues sous le nom de "teapots", qui représentent jusqu'à un cinquième de la capacité de traitement de la Chine. L'administration de la sécurité maritime du Shandong a déclaré à Reuters qu'elle n'avait pas fixé d'exigences particulières en matière d'inspection des navires-citernes au-delà des réglementations en vigueur et des conventions internationales. Les ports de Qingdao et de Rizhao n'ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées vendredi. Les autorités portuaires pourraient retenir les navires pendant des jours afin de remédier à tout problème, ce qui inciterait les expéditeurs à détourner les cargaisons vers d'autres ports chinois, ont déclaré les sources. Les autorités se méfient des incidents potentiels tels que la marée noire provoquée par la collision d'un navire près de Qingdao en 2021, a déclaré l'une des sources. Les nouvelles exigences font également suite à l'inspection du superpétrolier Titan par l'administration de la sécurité maritime de Qingdao en avril, qui a constaté plus d'une douzaine d'anomalies à bord, selon les données de l'agence de contrôle de l'État du port Tokyo MoU et la base de données publique sur le transport maritime Equasis. Le Titan, âgé de 20 ans, est un très gros transporteur de brut battant pavillon camerounais et pouvant transporter jusqu'à 2 millions de barils de pétrole. Il est géré par la société Seapalm Shipping Ltd, basée aux Seychelles, d'après les données de Refinitiv Eikon. Seapalm n'a pas pu être joint pour un commentaire. Presque tous les pétroliers transportant du brut vers Qingdao pour les raffineurs indépendants ont plus de 10 ans, a déclaré Emma Li, analyste chez Vortexa. "Les autorités portuaires chinoises se sont rendu compte, après les récents incidents, que les vieux pétroliers présentaient de graves lacunes et n'étaient pas bien couverts par les assurances, ce qui est potentiellement problématique pour l'environnement et les opérations portuaires", a-t-elle déclaré. Le temps d'attente moyen pour un pétrolier à Qingdao est passé à plus de deux jours dimanche, contre moins d'un jour il y a une semaine, selon les données de Refinitiv Eikon. Les pétroliers incapables de fournir les documents requis peuvent se détourner vers des ports d'autres provinces voisines telles que Jiangsu, Hebei ou Liaoning, a déclaré l'agent maritime, car l'exigence de documentation est limitée à Shandong. En avril, les pétroliers faisant escale dans les ports de Shandong ont subi des retards après que les autorités douanières ont renforcé les contrôles sur les cargaisons de bitume dilué.