Les ports ukrainiens ont expédié environ 4,7 millions de tonnes de nourriture dans le cadre de l'accord sur les céréales - ministère

Le ministère a déclaré que huit navires transportant 131 300 tonnes de produits agricoles doivent quitter les ports ukrainiens de la mer Noire samedi.

Les exportations de céréales de l'Ukraine se sont effondrées après l'invasion du pays par la Russie le 24 février et le blocus de ses ports de la mer Noire, faisant grimper les prix alimentaires mondiaux et suscitant des craintes de pénurie en Afrique et au Moyen-Orient.

L'Ukraine, un important producteur et exportateur mondial de céréales, expédiait jusqu'à 6 millions de tonnes de céréales par mois avant la guerre.

Trois ports de la mer Noire ont été rouverts dans le cadre d'un accord signé le 22 juillet par Moscou et Kiev et le ministère a déclaré que ces ports étaient en mesure de charger et d'envoyer à l'étranger 100 à 150 cargos par mois.