Les spéculateurs ont augmenté leurs paris baissiers sur les contrats à terme de référence du Trésor américain à 10 ans, avec des positions courtes nettes qui ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de quatre mois, selon des données publiées vendredi.

Les positions courtes nettes sur les contrats à terme sur les bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté pour atteindre 637 486 contrats, la position courte nette la plus importante depuis le début du mois de mars, selon les dernières données des Commitments of Traders de la CFTC pour la semaine se terminant le 16 juillet. Il y avait 417 904 positions courtes nettes sur le 10 ans une semaine plus tôt. Les spéculateurs, d'autre part, ont réduit les positions courtes nettes sur les contrats à terme du Trésor à deux ans à 1 184 987 contrats, selon les données, par rapport aux positions courtes nettes de la semaine précédente de 1 232 315 (rapport de Gertrude Chavez-Dreyfuss, édition de Chris Reese).