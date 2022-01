Les postes vacants dans le secteur financier londonien ont bondi de 40 % par rapport au niveau pré-pandémique

Le nombre d'offres d'emploi dans le secteur financier à Londres a dépassé les niveaux d'avant la pandémie à la fin de 2021, signe que le recrutement dans le secteur s'est complètement remis de la crise du COVID-19, selon des données publiées lundi.

Le dernier rapport de Morgan McKinley sur les recrutements d'hiver, qui détaille les tendances en matière d'embauche dans le secteur financier londonien, indique que le nombre d'emplois disponibles dans le secteur financier a augmenté de 40 % au quatrième trimestre 2021 par rapport à la même période en 2019, avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe l'économie et ne mette le marché du travail en veilleuse.

L'année dernière, plus de 32 000 emplois dans la finance ont été créés à Londres, soit environ deux fois plus qu'en 2020, soutenus par un pic au deuxième trimestre, le programme de vaccination de la Grande-Bretagne ayant permis à davantage de personnes de retourner au bureau.

"Dans l'ensemble, les chiffres de l'emploi ont continué à refléter une reprise encourageante après l'impact du Brexit, du programme de congé, de la pandémie et des lockdowns", a déclaré Hakan Enver, directeur général chez Morgan McKinley. Il a ajouté que les investissements croissants dans les fintechs à Londres y ont contribué.

La moitié de la production économique du secteur des services financiers en Grande-Bretagne est générée à Londres. Le secteur a contribué pour près d'un dixième à la production totale de la Grande-Bretagne en 2020, selon les chiffres du gouvernement en décembre.

L'économie britannique a connu une forte croissance en novembre pour dépasser sa taille en février 2020, juste avant le premier verrouillage du pays par le COVID-19, selon des données officielles publiées vendredi.

À mesure que le coût de la pandémie se précise et que la Grande-Bretagne est confrontée à une hausse des impôts et de l'inflation, "nous pourrions commencer à voir un mouvement de retour des emplois hors du Royaume-Uni", a déclaré Enver.

Mais pour l'instant, le marché du recrutement financier à Londres reste solide.

Le plus grand recruteur londonien coté en bourse, Hays Plc, a déclaré jeudi que les employeurs devaient proposer un travail plus flexible et des salaires plus compétitifs dans un contexte de guerre des talents.

Alors que le marché du travail global du Royaume-Uni est resté tendu en 2021, de nombreux employeurs peinant à trouver du personnel, Londres a vu 34% de personnes en plus à la recherche d'un nouvel emploi dans les services financiers par rapport à 2019, selon Morgan McKinley. (Reportage de Joice Alves ; édition de Saikat Chatterjee et Mark Potter).