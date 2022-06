Les pourparlers commerciaux entre les États-Unis et Taiwan pourraient dépasser l'effort indo-pacifique - un fonctionnaire de l'USTR

Il existe des parallèles entre les pourparlers sur le cadre économique indo-pacifique récemment lancés et les pourparlers avec Taïwan, a déclaré M. Bianchi dans une interview à Reuters, mais cette dernière initiative vise à accroître les liens avec Taïwan sur des questions économiques spécifiques.

"Je pense que nous sommes impatients d'entamer les négociations avec Taïwan et de définir notre mandat de négociation là-bas et ... une série de questions allant des petites et moyennes entreprises au commerce numérique en passant par la main-d'œuvre et nous sommes impatients d'y aller aussi vite que possible", a déclaré Bianchi.

À la question de savoir si l'initiative de Taiwan pourrait porter ses fruits plus tôt que les pourparlers sur le Cadre économique indo-pacifique (IPEF), elle a répondu : "Potentiellement oui, c'est possible".

L'île revendiquée par la Chine a été exclue de l'initiative IPEF de 14 pays lancée la semaine dernière par le président Joe Biden. Toutefois, l'USTR a annoncé mercredi des négociations commerciales bilatérales distinctes avec Taïwan.

L'IPEF, qui cherche à redonner un pilier économique à l'engagement des États-Unis dans la région, comprendra le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Indonésie, le Vietnam, l'Australie et d'autres pays de la région, mais pas la Chine.

M. Bianchi a déclaré que l'IPEF commencerait aussi tout de suite, avec des plans de discussions, y compris des réunions au niveau ministériel dans les mois à venir pour organiser les sujets des discussions et commencer à proposer des textes pour un accord d'ici la fin de l'été.

CHOISIR LES PILIERS

Les pourparlers de l'IPEF permettront aux pays membres de choisir parmi les principaux "piliers" auxquels ils participeront, notamment les règles du commerce numérique, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la facilitation des échanges, le développement des infrastructures et des droits du travail et des normes environnementales solides.

Mais la participation à tous les piliers n'est pas obligatoire, et les premières réunions se concentreront sur la définition de ceux que les pays choisiront, a précisé M. Bianchi. Les pays qui ne choisissent qu'un ou deux piliers peuvent tout de même avoir un engagement significatif avec les États-Unis et les autres membres de l'IPEF, a-t-elle ajouté.

Ni l'IPEF ni les pourparlers de Taïwan ne comprendront les réductions tarifaires et l'accès amélioré au marché proposés par les accords de libre-échange traditionnels.

Mme Bianchi a déclaré que l'IPEF est censé être un "accord du 21e siècle pour traiter réellement les problèmes du 21e siècle", notamment les obstacles au commerce numérique tels que les exigences de localisation des données ou les réglementations onéreuses qui rendent difficile l'activité des entreprises dans certains pays. La résolution de ces problèmes améliorera également l'accès au marché, a-t-elle ajouté.