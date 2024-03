Les discussions entre les Etats-Unis et l'Irak sur la fin de la coalition militaire dirigée par les Etats-Unis dans le pays pourraient ne pas être conclues avant les élections présidentielles américaines de novembre, a déclaré à Reuters un haut responsable du gouvernement irakien sous le couvert de l'anonymat.

Washington et Bagdad ont entamé en janvier des discussions pour réévaluer la coalition dirigée par les États-Unis en Irak, formée en 2014 pour aider à combattre l'État islamique après que le groupe militant extrémiste musulman sunnite a pris le contrôle d'une grande partie du pays.

Cette décision a été prise après que les forces américaines et les groupes armés chiites se sont livrés à des attaques réciproques dans le cadre d'un conflit régional lié à la guerre d'Israël à Gaza.

Ces attaques ont cessé depuis plus d'un mois afin de laisser un peu de répit aux négociations.

Soutenu par les partis musulmans chiites et les groupes armés, le gouvernement de Bagdad, rare allié de Téhéran et de Washington, tente d'éviter que le pays ne redevienne un champ de bataille pour les puissances étrangères.

Les discussions techniques menées par une commission militaire mixte sont considérées par les responsables politiques comme un moyen de gagner du temps, alors que les avis divergent quant à l'évolution des relations militaires entre les deux pays.

Les groupes armés chiites irakiens les plus durs ont demandé le départ immédiat des forces américaines, tandis que les factions chiites plus modérées et les partis sunnites et kurdes craignent que leur départ n'entraîne une vacance du pouvoir.

Washington affirme que la mission de la coalition doit être réévaluée à la lumière de la défaite de l'État islamique en Irak en 2017, mais ne considère pas que les pourparlers impliquent nécessairement un retrait des conseillers militaires américains du pays.

Les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003, renversant le président Saddam Hussein avant de quitter le pays en 2011.

Les États-Unis sont revenus en 2014 à la tête d'une coalition internationale pour combattre ISIS et il y a actuellement environ 2 500 soldats américains en Irak et 900 en Syrie dans le cadre d'une mission de conseil et d'assistance.

"Je ne pense pas que les Américains souhaitent un retrait total. C'est clair", a déclaré la semaine dernière à des journalistes l'ancien Premier ministre irakien Haider al-Abadi, membre modéré du cadre de coordination chiite au pouvoir en Irak.

"Je ne pense pas non plus que les forces politiques irakiennes souhaitent se passer entièrement des Américains, même si l'on a aujourd'hui le sentiment que leur présence en ce moment pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions.