Un arrêt de la Cour Suprême bouleversant la manière dont les régulateurs gouvernementaux font leur travail plonge les superviseurs des banques de la Réserve Fédérale dans une incertitude prolongée et un risque potentiel, bien que l'arrêt ne doive pas compliquer la capacité des banques centrales à fournir un soutien aux marchés en période de stress.

Dans un avis rendu public vendredi, la Cour a renversé un précédent qui donnait raison aux agences de régulation lorsqu'elles interprétaient le travail des législateurs. Les experts estiment que ce changement ouvre les décisions réglementaires de la Fed à des contestations juridiques aux résultats imprévisibles, ce qui perturbera les relations entre la Fed et les institutions qu'elle supervise dans les années à venir.

Certains universitaires craignent que le nouveau paysage ne rende le système financier moins sûr, bien que la plupart reconnaissent que les fondements juridiques qui donnent à la Fed la possibilité de fournir une aide d'urgence restent solides.

Pour l'instant, le principal résultat est l'augmentation de l'incertitude alors que les parties concernées s'adaptent à une plus grande implication des tribunaux, a déclaré Kathryn Judge, professeur à la faculté de droit de l'université de Columbia.

Les autorités de surveillance des banques de la Fed pourraient être moins enclines à réglementer de manière agressive par crainte que les banques, qui sont les mieux financées parmi les plaignants potentiels, soient plus susceptibles de riposter en cas de réglementation agressive, a déclaré Mme Judge. Mais il n'y a aucune raison de supposer que les tribunaux seront nécessairement plus enclins à se ranger du côté des banques, et ce manque de clarté signifie qu'il sera difficile de savoir comment les contestations des règles se termineront, a-t-elle ajouté.

En matière de réglementation, la Fed a l'habitude de jouir d'une incroyable déférence, fondée en grande partie sur son expertise technique. Cette époque est révolue, a déclaré Michael Held, du cabinet d'avocats WilmerHale, qui était jusqu'en 2022 l'avocat en chef de la Banque fédérale de réserve de New York.

M. Held a déclaré qu'il s'attendait à ce que la future réglementation vise à établir des règles compréhensibles et défendables devant les juges, mais même dans ce cas, je pense que nous verrons également une volonté accrue dans l'industrie de contester juridiquement les réglementations qu'ils n'apprécient pas.

La Fed a refusé de commenter l'impact de la décision des tribunaux sur le travail de surveillance des banques de l'institution.

GESTION DES RISQUES

Certains universitaires estiment que des régulateurs frileux pourraient être synonymes de risques accrus pour le système financier. Graham Steele, membre de l'Institut Roosevelt et ancien haut fonctionnaire du département du Trésor dans l'administration Biden, a déclaré que la décision elle-même est un désastre, mais que ce désastre va généralement dans le sens d'un durcissement de la réglementation.

Les leçons tirées des crises financières passées montrent "que les régulateurs doivent prendre de l'avance sur les risques émergents lorsqu'ils constatent l'apparition d'une pratique ou d'une activité susceptible d'entraîner des risques pour la sécurité et la solidité ou la stabilité financière", a déclaré M. Steele. Si la rédaction des règles manque de clarté et que les régulateurs se retiennent, ces risques risquent de se multiplier et, selon moi, la question est de savoir quand, et non pas si, ce type de risque se matérialise.

Quels que soient les défis auxquels la Fed est confrontée en matière d'élaboration de règles, sa mission principale de prêteur en dernier ressort semble intacte, ce qui signifie que sa capacité à fournir des liquidités d'urgence et d'autres formes de soutien au secteur bancaire avec l'approbation du Trésor devrait être maintenue.

La loi qui confère à la Fed ses pouvoirs en matière de prêts d'urgence est assez explicite et, en ce sens, elle semble beaucoup plus claire que la réglementation bancaire, a déclaré Steven Kelly, directeur associé de la recherche à la Yale School of Management's Program on Financial Stability, ajoutant qu'il est également moins probable que les banques intentent des poursuites pour mettre fin à ces efforts.

Cela dit, chaque mesure de prêt d'urgence du gouvernement fédéral est différente et il existe des moyens de mettre en place un programme, par exemple au profit d'une industrie spécifique comme l'énergie verte, qui pourraient donner lieu à une contestation juridique, a déclaré Christina Parajon Skinner, professeur d'économie et de droit à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie. (Reportage de Michael S. Derby ; Rédaction d'Andrea Ricci)