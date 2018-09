Les premiers arrondissements de Paris piétons un dimanche par mois

PARIS, 14 septembre (Reuters) - Les quatre premiers arrondissements de la capitale seront presque entièrement réservés aux piétons un dimanche par mois à compter du 7 octobre prochain, a annoncé vendredi la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du dispositif "Paris respire", mis en place en 2003, qui interdisait déjà les Champs-Elysées aux voitures chaque premier dimanche du mois.

Dans les premier, deuxième, troisième et quatrième arrondissements, la mesure "portera sur l'essentiel des rues, à l'exception des grands axes tels que le boulevard Sébastopol et les quais hauts, qui resteront ouverts à la circulation automobile", détaille dans un communiqué Christophe Najdovski, adjoint à la maire chargé des transports.

L'an dernier, d'autres zones comme la Butte-aux-Cailles (13e), le bassin de la Villette (19e) et le quartier Jourdain Levert (20e) ont réservé la circulation aux riverains et taxis les dimanches et jours fériés au titre de ce dispositif. (Julie Carriat, édité par Elizabeth Pineau)