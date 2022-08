Les premiers signes montrent une élection présidentielle kenyane serrée

L'élection de mardi est un test important pour la stabilité de la plus grande économie d'Afrique de l'Est, où deux des trois dernières élections ont donné lieu à des effusions de sang et à des disputes sur des accusations de truquage.

Les scrutins de mardi ont été largement pacifiques, bien que la police ait déclaré qu'elle poursuivait un législateur qui a abattu l'aide d'un rival à l'extérieur d'un bureau de vote. Dans la ville d'Eldas, dans le nord du pays, où des affrontements ont empêché la tenue d'élections mardi, les bureaux de vote ont ouvert dans le calme mercredi, selon les responsables électoraux.

Les candidats à la présidence, le vice-président William Ruto et le leader vétéran de l'opposition Raila Odinga, sont dans une course serrée, selon les résultats compilés par les médias kenyans. Le candidat gagnant doit obtenir 50 % des voix plus une.

Le président sortant Kenyatta, qui a atteint sa limite de deux mandats, s'est brouillé avec Ruto après leur réélection en 2017 et a soutenu Odinga.

"Nous prions simplement pour la paix et un bon leader", a déclaré le vendeur de légumes Crispin Wasonga dans la capitale.

Plus de 1 200 personnes ont été tuées après un scrutin contesté en 2007 et plus de 100 après celui de 2017.

TALLIES MÉDIAS

La commission électorale, l'Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), a posté des images montrant les formulaires de résultats pour plus de 99 % des 46 663 bureaux de vote.

La commission n'affiche que des images, pas de chiffres. Seuls sept des 290 résultats au niveau des circonscriptions sont disponibles sur le site Web de la commission. Les formulaires de résultats des circonscriptions doivent être comptabilisés sur place, puis transportés physiquement au centre national de comptabilisation dans la capitale, Nairobi, et vérifiés avant que la commission ne publie les résultats officiels.

La lourdeur du processus de décompte est en partie le résultat d'un arrêt de la Cour suprême en 2017 qui a annulé la réélection initiale de Kenyatta en août de la même année, citant le fait que la commission n'a pas suivi le processus à la lettre.

Cela a donné lieu à un processus de décompte confus, les médias publiant des chiffres contradictoires.

À 1800 GMT, la télévision privée Citizen Television indiquait qu'Odinga menait avec 51,3 % des voix et Ruto avec 47,3 %. En revanche, le groupe privé Nation avait Ruto en tête avec 50,7 % contre 48,6 % pour Odinga.

Aucun des deux groupes n'avait comptabilisé plus de la moitié des votes exprimés, et il n'était pas clair s'ils comptaient la même partie du vote puisque les formulaires de résultats ont été téléchargés au hasard. Les universitaires qui ont suivi le décompte des médias ont déclaré qu'ils avaient trouvé quelques erreurs, et ont averti que leurs résultats n'étaient pas officiels.

Dans un centre de dépouillement de circonscription situé dans le hall du comté de la ville d'Eldoret, dans l'ouest du pays, des fonctionnaires vêtus de vert traversaient des rangées d'urnes soigneusement empilées. De la musique country a retenti dans le système de sonorisation mais a été interrompue lorsque les responsables électoraux ont annoncé les résultats nouvellement reçus de chaque station par le biais d'un microphone.

Dans le centre de la ville, des foules d'hommes se sont serrées sur les trottoirs, parlant de politique avec excitation.

"Nous sommes heureux car William Ruto sera notre prochain président !" s'exclame l'un d'eux.

Pendant ce temps, à Kisumu, le cœur d'Odinga, les vuvuzelas et les sifflets s'étaient tus alors que les citoyens attendaient les résultats.

FAIBLE TAUX DE PARTICIPATION

Le résultat final de l'IEBC est attendu dans quelques jours, bien que légalement, il ait jusqu'à une semaine.

Le taux de participation était faible au Kenya mardi, où les électeurs ont également choisi les représentants des autorités législatives et locales.

La commission a déclaré que 65 % des 22,1 millions d'électeurs inscrits ont voté. Le taux de participation était de près de 80 % lors de la dernière élection en 2017.

Des millions de Kényans ont également choisi de ne pas s'inscrire sur les listes électorales ; la commission espérait inscrire 6 millions d'électeurs, mais en a obtenu moins de la moitié.

Plusieurs facteurs ont été mis en cause pour expliquer cette participation décevante, notamment la sécheresse dans le nord, qui a contraint plus de 4 millions de Kényans à dépendre de l'aide alimentaire, et la frustration des électeurs face à l'incapacité du gouvernement à s'attaquer aux problèmes économiques tels que la hausse des prix de la nourriture et du carburant.