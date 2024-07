Les cours du soja et du maïs à Chicago ont légèrement baissé vendredi, mais se dirigeaient vers des gains hebdomadaires d'environ 4 % après que les prévisions de conditions chaudes et sèches dans le centre des États-Unis aient fait craindre que les récoltes américaines ne soient moins importantes que prévu.

Les contrats à terme sur le blé ont chuté et étaient en baisse de 1 % par rapport à la clôture de vendredi dernier, le marché étant bien approvisionné par les récoltes dans l'hémisphère nord.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2 % à 10,77 dollars le boisseau, à 00h44 GMT, le maïs du CBOT reculant de 0,1 % à 4,20-1/4 dollars le boisseau et le blé de 0,1 % à 5,37-1/4 dollars le boisseau.

* Les trois sont proches de leurs niveaux les plus bas depuis 2020 en raison des attentes d'une offre abondante et de l'accumulation d'importants paris baissiers par les spéculateurs.

* Le temps chaud et sec prévu dans le Midwest américain a favorisé le maïs et le soja, avec jusqu'à 20 % de la récolte de maïs américaine susceptible d'être stressée au cours des deux prochaines semaines, selon le Commodity Weather Group.

* Les ventes à l'exportation des États-Unis ont également soutenu les prix.

* Les ventes hebdomadaires de soja à l'exportation se sont élevées à 829 700 tonnes métriques pour 2024-25, dans le haut de la fourchette des estimations des analystes, et les ventes hebdomadaires de maïs à l'exportation de 745 200 tonnes pour 2024-25 ont dépassé les estimations des analystes.

* Le Département américain de l'agriculture (USDA) a également annoncé jeudi la vente de 264 000 tonnes de soja américain à des acheteurs inconnus pour 2024-25.

* En ce qui concerne le blé, les perspectives favorables de récolte aux États-Unis et en Russie ont compensé une baisse attendue de la production en Europe occidentale.

* Les observateurs de la tournée annuelle des cultures du Dakota du Nord ont prévu jeudi que les rendements du blé de force roux de printemps dans l'État le plus producteur atteindront en moyenne 54,5 boisseaux par acre, soit le niveau le plus élevé selon les registres qui remontent à 1992.

* Les exportations américaines de blé ont été faibles, les ventes pour la semaine terminée le 18 juillet s'élevant à 309 300 tonnes métriques, ce qui est proche de la limite inférieure des attentes du marché.

* Les fonds de matières premières ont été jeudi des acheteurs nets de maïs et de soja CBOT et des vendeurs nets de blé, selon les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les indices boursiers mondiaux ont chuté dans des échanges agités jeudi, accentuant les pertes après une chute des valeurs technologiques lors de la session précédente, tandis que le yen japonais a dérivé après avoir atteint son plus haut niveau en deux mois et demi face au dollar américain.