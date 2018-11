Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tel qu'attendu, la Banque d'Angleterre a laissé son taux directeur inchangé à 0,75% dans une décision unanime, la banque centrale continuant de prévoir qu'un nouveau resserrement au cours de la période de prévision sera nécessaire, mais que ces augmentations seront probablement progressives et limitées, observe Charles St-Arnaud, Stratégiste en Investissement chez Lombard Odier IM.Dans ses nouvelles prévisions, le comité de politique monétaire (MPC) prévoit une croissance moyenne de 1,75% par an, conditionnée par une transition en douceur du Brexit et une hausse des taux conforme aux attentes actuelles du marché.Pour Charles St-Arnaud, ce qui retiendra l'attention des observateurs, c'est que la Banque d'Angleterre considère que l'économie est presqu'au potentiel et elle s'attend même à ce que l'écart de production devienne positif l'année prochaine. Cela signifie que les pressions inflationnistes continueront d'augmenter.Ceci suggère que la Banque d'Angleterre aurait relevé ses taux directeurs si ce n'était de l'incertitude liées au Brexit.Dans l'ensemble, Charles St-Arnaud continue de croire que la Banque d'Angleterre maintiendra son taux directeur inchangé jusqu'à ce que l'incertitude autour du Brexit se dissipe et qu'un accord entre le Royaume-Uni et l'UE soit conclu.De plus ajoute Charles St-Arnaud, l'admission selon laquelle l'écart de production est susceptible de devenir positif l'année prochaine signifie qu'une hausse pourrait même avoir lieu avant la réunion de mai 2019, si un accord est approuvé rapidement, et qu'au moins deux augmentations de taux en 2019 son envisageable.