Une poignée de petits prêteurs commerciaux britanniques proposent des prêts sans intérêt aux emprunteurs à haut risque, dans le cadre d'un programme soutenu par le gouvernement pour aider les gens à faire face à la crise du coût de la vie.

Dans le cadre d'un projet pilote de deux ans, le gouvernement britannique va transférer 45 millions de livres (57,18 millions de dollars) de son système d'actifs dormants à l'organisation à but non lucratif Fair4All Finance, basée à Londres, qui distribue une partie des fonds aux prêteurs.

En mars, le gouvernement a déclaré que 76 millions de livres récupérées dans le cadre de ce programme, conçu pour rediriger l'argent des comptes oubliés vers de bonnes causes, seraient utilisées pour soutenir ceux qui luttent contre la flambée des prix.

Reuters a confirmé que Social Credit, une collaboration entre le prêteur commercial Plend et deux organisations à but non lucratif, a accordé des prêts sans intérêt dans le cadre de ce programme.

Parmi les autres organisations impliquées dans le projet pilote figurent l'organisation à but non lucratif Fair For You et la South Manchester Credit Union. Fair4All s'est refusé à tout commentaire lorsqu'on lui a demandé de confirmer le nom des prêteurs participants.

Un trou dans le marché du crédit, causé par l'effondrement ou le retrait de nombreux prêteurs sur salaire tels que Provident et Quickquid, a laissé des millions de personnes dans l'incapacité d'accéder à des prêts.

Quelque 20 millions de Britanniques, soit environ un sur trois, éprouvent des difficultés à obtenir un crédit auprès de prêteurs traditionnels, soit parce que leur cote de crédit est faible, soit parce qu'ils ont des antécédents de crédit défavorables mineurs, selon une enquête réalisée en 2022 par PwC et le courtier en crédit TotallyMoney.

DES TEMPS DIFFICILES

Fair4All a déclaré à Reuters qu'une partie des 45 millions de livres serait utilisée pour financer des prêts sans intérêt, le reste étant affecté à d'autres mesures de soutien financier.

"Nous aimerions que tous les services financiers se réunissent pour trouver une solution à ce problème", a déclaré Tom Lake, directeur de la politique et de la stratégie de Fair4All, à l'agence Reuters.

Les clients qui se voient refuser un prêt par un prêteur participant peuvent bénéficier d'un prêt sans intérêt si la suppression des intérêts rend le financement abordable, ou s'ils ont été refusés en raison de certains critères de prêt tels qu'une faible cote de crédit.

John Cronin, analyste chez Goodbody, a déclaré à Reuters que la conception du système serait cruciale pour son succès futur.

"La fixation d'un taux d'intérêt nul pour les prêts est très controversée [...]. Cela ne correspond pas tout à fait aux normes de souscription de crédit existantes des banques, et cela nécessitera donc des ressources supplémentaires et une évaluation des risques adaptée", a déclaré M. Cronin.

"Il sera évidemment essentiel que tout prêt de ce type soit garanti par le gouvernement et que les banques soient indemnisées de manière adéquate pour les coûts opérationnels et autres associés à l'initiative", a-t-il ajouté.

La pression monte sur le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak pour qu'il apporte une aide supplémentaire, avant les élections nationales prévues l'année prochaine, qui devraient être perdues par son parti conservateur.

(1 dollar = 0,7870 livre)