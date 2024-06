Les prêteurs nigérians ont commencé à soumettre des plans pour répondre aux nouvelles exigences minimales en matière de capital afin de renforcer le système financier et de soutenir la croissance économique, a déclaré la banque centrale mardi, après avoir fixé la norme en mars.

Les banques commerciales bénéficiant d'une autorisation internationale doivent disposer d'un capital d'au moins 500 milliards de nairas (344,83 millions de dollars) en vertu de la nouvelle règle de la Banque centrale du Nigéria. Plus de 20 prêteurs au Nigeria doivent lever des capitaux supplémentaires dans les deux ans pour atteindre le nouveau seuil.

"Nos banques ont commencé à soumettre des plans de mise en œuvre pour le programme de recapitalisation du secteur bancaire, conformément à la circulaire de la CBN révisant les exigences minimales en matière de capital pour les banques commerciales, les banques d'affaires et les banques sans intérêts", a déclaré Hakama Sidi Ali, porte-parole de la banque centrale, dans un communiqué.

"Ces plans sont actuellement examinés par la Banque.

Trois des principaux prêteurs du Nigeria, Guaranty Trust Holding Plc, Access Holding et FBN Holdings, ont annoncé des plans d'augmentation de capital au cours des derniers mois.

La banque centrale a déclaré que les prêteurs avaient besoin de réserves supplémentaires, en particulier après deux dévaluations importantes de la monnaie locale, le naira, depuis le mois de juin de l'année dernière. L'inflation élevée et la faible croissance affectent l'économie depuis une décennie et les mesures prises par le gouvernement pour stimuler la croissance ont fait grimper les prix, déclenché des hausses de taux et aggravé la crise du coût de la vie.

Les syndicats ont suspendu mardi une grève provoquée par l'absence d'accord avec le gouvernement sur un nouveau salaire minimum destiné à atténuer l'impact de ses réformes. Les syndicats ont déclaré que la grève reprendrait au bout d'une semaine, à moins qu'un accord salarial ne soit conclu.

La banque centrale, qui a révoqué lundi la licence du prêteur non coté Heritage Bank Plc pour violation de ses règles, a réfuté mardi les spéculations des médias selon lesquelles elle était sur le point de faire de même avec trois autres prêteurs.

(1 $ = 1 450,00 nairas)