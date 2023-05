L'avocat d'un éditeur britannique poursuivi par le prince Harry et d'autres personnes a déclaré vendredi que les preuves de leurs allégations selon lesquelles ses trois titres étaient impliqués dans des activités illicites habituelles étaient "minces, voire inexistantes".

Harry, le fils cadet du roi Charles, et plus de 100 autres personnes, dont des célébrités et des personnalités de premier plan, poursuivent Mirror Group Newspapers (MGN), l'éditeur du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Sunday People, devant la Haute Cour de Londres.

Ils affirment que les journaux ont accédé de manière habituelle à des informations privées par le biais d'écoutes téléphoniques, de tromperies et d'autres moyens illicites entre 1991 et 2011, et que les rédacteurs en chef et les cadres supérieurs ont approuvé ces actions.

"MGN nie fermement ces allégations", a déclaré Andrew Green, l'avocat représentant l'éditeur, qui appartient désormais à Reach.

En 2015, la Haute Cour a ordonné à MGN de verser des sommes importantes à huit plaignants après qu'elle a admis que des articles les concernant avaient été obtenus par piratage téléphonique, une décision que M. Green a déclaré que l'éditeur acceptait pleinement et qu'il s'agissait d'une "lecture douloureuse".

Depuis lors, la société a réglé plus de 600 plaintes pour un montant de plus de 100 millions de livres sterling en dommages et intérêts et en frais. Mais les demandes présentées par Harry et trois autres personnes, qui constituent des cas types pour le procès en cours, sont, en termes de preuves, très éloignées de celles qui avaient été réglées à l'origine, a-t-il déclaré.

Les preuves des données d'appel pour étayer leurs allégations de piratage téléphonique étaient "minces, voire totalement inexistantes", et une grande partie des articles concernés étaient d'un "niveau de trivialité époustouflant", dont beaucoup n'avaient pas été lus par les plaignants en temps utile.

M. Green a ajouté qu'il n'y avait "rien pour démontrer l'interception généralisée des messages vocaux" au-delà de ce qui avait déjà été admis.

Il a déclaré que ceux qui font des allégations de malhonnêteté sur les membres du conseil d'administration de MGN, les accusant d'avoir trompé le parlement et une enquête publique sur le comportement de la presse, "devraient être tenus aux normes les plus élevées" en matière de preuve.

"Il ne nous semble pas que ces allégations puissent être correctement formulées", a-t-il déclaré.

Lorsqu'il existe des preuves que des journalistes de MGN ont demandé à des enquêteurs privés d'agir illégalement, l'éditeur a fait des aveux, a-t-il dit.

Les documents judiciaires publiés mercredi montrent que MGN s'est excusé auprès de Harry pour avoir recherché illégalement des informations à son sujet et qu'il a droit à une indemnisation.

Le procès, qui doit durer environ sept semaines, se concentre dans un premier temps sur les allégations générales avant de se pencher plus tard sur les demandes spécifiques de Harry et des trois autres cas-types.

L'avocat des plaignants, David Sherborne, s'est efforcé de démontrer que l'activité illégale était largement répandue par le biais des factures payées aux enquêteurs privés et des détails de leurs appels téléphoniques aux journalistes.

"Il s'agissait d'une dissimulation, pure et simple", a-t-il déclaré au tribunal à la fin de son exposé introductif.