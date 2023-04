Les prévisions d'inflation des consommateurs sud-coréens tombent à leur plus bas niveau depuis 11 mois

Les prévisions d'inflation des consommateurs sud-coréens ont chuté en avril pour atteindre leur niveau le plus bas depuis près d'un an, selon une enquête de la banque centrale mercredi, tandis que le sentiment général des consommateurs a atteint son niveau le plus élevé depuis 10 mois.

La médiane des prévisions d'inflation des consommateurs pour les 12 prochains mois est tombée à 3,7 % en avril, contre 3,9 % en mars, selon l'enquête mensuelle de la Banque de Corée auprès des consommateurs. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis mai 2022. L'indice du sentiment des consommateurs, quant à lui, a augmenté à 95,1 contre 92,0 le mois précédent, atteignant son plus haut niveau depuis juin 2022. Parmi les sous-indices, ceux relatifs aux conditions de vie actuelles et futures, qui présentent généralement une forte corrélation avec l'inflation, ont augmenté respectivement de 1,1 point et de 0,8 point, entraînant la hausse de l'indice global.