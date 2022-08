Les prévisions d'inflation en Corée du Sud diminuent en août après 6 mois de hausse - enquête

La médiane des anticipations d'inflation pour les 12 prochains mois est tombée à 4,3 % en août, contre 4,7 % en juillet, soit le niveau le plus élevé depuis le début de l'enquête mensuelle auprès des consommateurs en février 2002.

Pendant ce temps, l'indice du sentiment des consommateurs (CSI) a rebondi à 88,0 en août, bien que toujours sous la barre des 100 qui divise l'optimisme et le pessimisme, après avoir chuté pendant trois mois consécutifs à 86,0 en juillet, ce qui était le plus bas depuis septembre 2020.

Ce résultat intervient deux jours avant la décision sur les taux de la Banque de Corée jeudi, après une hausse sans précédent d'un demi-point du taux à 2,25 % en juillet.

La quatrième plus grande économie d'Asie devrait perdre son élan cette année, car les risques de baisse des exportations et des dépenses de consommation ont augmenté en raison du ralentissement de la demande mondiale et de la hausse des taux d'intérêt.

L'inflation annuelle de la Corée du Sud s'est accélérée à 6,3 % en juillet, contre 6,0 % en juin, atteignant le taux le plus rapide depuis la fin de 1998, tandis que d'autres chiffres ont également indiqué que le rythme de la hausse des prix pourrait être proche d'un pic.

L'enquête a interrogé 2 400 ménages dans les zones urbaines sur les prévisions d'inflation et le sentiment des consommateurs, entre autres sujets, entre le 8 et le 16 août.