Les prévisions de Nvidia dépassent les attentes, mais le rôle de l'exploitation minière de crypto-monnaies reste incertain.

La demande de puces graphiques Nvidia pour les plates-formes de jeux vidéo a explosé pendant la pandémie, contribuant à stimuler davantage les ventes après plusieurs années de croissance rapide pour les puces de centres de données destinées aux applications d'intelligence artificielle telles que la reconnaissance d'images.

Mais mercredi, les investisseurs ont de nouveau semblé découragés par une poussée des achats de puces Nvidia pour le minage de crypto-monnaies, qui tend à se produire lorsque la valeur des monnaies augmente. Pour mieux séparer la demande volatile de puces pour le minage de crypto-monnaies de ses autres secteurs d'activité plus stables que les investisseurs suivent de près, Nvidia a essayé d'utiliser des changements techniques pour détourner les mineurs de ses puces pour jeux et les orienter vers des puces spécialement conçues pour le minage.

Dans un communiqué, le directeur général Jensen Huang a déclaré que la société continuait à "progresser" dans son projet d'acquisition de la société britannique de technologie des puces Arm Ltd pour 40 milliards de dollars, une opération qui, selon Nvidia, sera conclue en mars 2022 mais qui a suscité l'attention des régulateurs aux États-Unis et en Grande-Bretagne et qui doit également être approuvée par les autorités européennes et chinoises.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 6,30 milliards de dollars pour le trimestre en cours, plus ou moins 2 %, par rapport aux estimations des analystes qui étaient de 5,5 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Le revenu total de la société s'est élevé à 5,66 milliards de dollars au cours du premier trimestre, dépassant les estimations de 5,41 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 3,66 dollars par action, dépassant les estimations des analystes de 3,28 dollars, selon les données de Refinitiv.

L'activité très surveillée de la société dans le domaine des centres de données, qui a grignoté la domination de son rival Intel Corp. dans ce segment, a généré des revenus de 2,05 milliards de dollars, en hausse de 79 % d'une année sur l'autre et supérieurs aux estimations des analystes de 1,88 milliard de dollars, selon les données de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires des puces pour jeux a atteint 2,76 milliards de dollars, soit plus du double de l'année précédente et au-dessus des estimations de 2,47 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

"Nous pensons que les jeux ont également bénéficié de la demande de minage de crypto-monnaies, même s'il est difficile de déterminer dans quelle mesure", a déclaré Colette Kress, directrice financière de Nvidia, dans un communiqué.

Les actions de Nvidia étaient en baisse de 1% à 621,95 dollars dans les échanges prolongés mercredi.