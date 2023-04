Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré lundi que les prévisions d'inflation de la banque centrale devaient être "assez fortes et proches de 2 %" au cours de l'année à venir pour envisager de modifier le contrôle de la courbe des taux.

"Actuellement, l'inflation tendancielle dépasse les 2 % et nous devons donc maintenir l'assouplissement monétaire", a déclaré M. Ueda au Parlement. "Mais lorsque l'inflation tendancielle devrait atteindre 2 %, la BOJ doit normaliser sa politique monétaire", a-t-il ajouté.

Alors que les entreprises répercutent la hausse des coûts d'importation sur les consommateurs plus que prévu, l'inflation japonaise devrait bientôt atteindre un pic et ralentir en dessous de l'objectif de 2 % de la BOJ dans la seconde moitié de l'année fiscale en cours qui se terminera en mars 2024, a-t-il déclaré.

"Les prévisions de la BOJ concernant l'inflation tendancielle à un semestre, un an et un an et demi doivent être assez solides et proches de 2 %. Nous devons également juger que la probabilité que les prévisions se concrétisent est élevée", a déclaré M. Ueda lorsqu'un parlementaire de l'opposition lui a demandé de préciser les conditions d'une modification du contrôle de la courbe des taux.

Dans le cadre du contrôle de la courbe des taux (YCC), la BOJ guide les taux d'intérêt à court terme à -0,1 % et le rendement des obligations à 10 ans autour de zéro, avec un plafond implicite de 0,5 %.

Ueda a refusé de préciser comment la BOJ pourrait abandonner progressivement le YCC, affirmant que cela dépendrait de l'économie, du rythme de l'inflation et de nombreux autres facteurs en temps utile.

"Pour l'instant, je ne peux pas dire comment cela pourrait être fait", a déclaré M. Ueda à propos de la stratégie de sortie de la BOJ.

Les commentaires de M. Ueda interviennent à la veille d'une réunion politique de deux jours de la BOJ qui débute jeudi, au cours de laquelle le conseil d'administration établira de nouvelles prévisions trimestrielles en matière de croissance et d'inflation.

Des sources ont déclaré à Reuters que la BOJ devrait maintenir sa politique monétaire ultra-légère lors de la première révision des taux qui sera présidée par Ueda, qui a pris ses fonctions en avril.