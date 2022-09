Les prévisions de la Fed pourraient montrer que la foi en un atterrissage en douceur s'effrite

Les projections des 19 décideurs, qui seront publiées en même temps que l'annonce de ce qui sera probablement la troisième hausse consécutive de 75 points de base des taux d'intérêt de la Fed, ne devraient pas s'articuler autour d'un bond massif du chômage ou d'une contraction de l'économie.

C'est ce qui s'est produit la dernière fois que la Fed, sous la direction de Paul Volcker, a lutté contre une inflation très élevée dans les années 1980.

Au début du mois, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'il pensait que cette fois-ci, la Fed pourrait éviter de tels "coûts sociaux très élevés", en partie parce que les ménages et les entreprises n'ont pas intériorisé le type de mentalité inflationniste qui, à l'époque, nécessitait des taux d'intérêt à deux chiffres pour être vaincue.

Dans le même temps, a-t-il dit, les Américains vont connaître "une certaine douleur" à l'avenir alors que la Fed s'efforce de mettre fin à l'inflation et d'empêcher ce qui serait autrement des résultats encore pires.

"Bien que la Fed soit toujours susceptible de considérer un atterrissage en douceur comme un résultat modal, la fenêtre semble se rétrécir", ont écrit les économistes de Bank of America. "Les récentes communications de la Fed l'ont reconnu, en partie, en penchant plus fortement dans le sens de la nécessité de ralentir les marchés du travail et d'accepter les risques pour l'activité qui en découlent."

LES PRÉVISIONS DE CHÔMAGE EN LIGNE DE MIRE

Et si le nouveau résumé trimestriel des projections des responsables politiques semble exclure un atterrissage brutal à la Volcker, il est largement attendu qu'il indique une hausse notable du chômage et un ralentissement de la croissance économique pour l'année à venir, ce qui, selon au moins un repère bien connu, pourrait signaler une récession quelconque.

Ce repère, connu sous le nom de règle de Sahm, du nom de Claudia Sahm, ancien membre du personnel de la Fed, qui l'a identifié et formalisé, indique que l'économie américaine est généralement en récession lorsque la moyenne mobile sur trois mois du taux de chômage dépasse d'un demi-point de pourcentage la moyenne la plus basse du taux sur trois mois au cours des 12 mois précédents. Ce minimum se situe actuellement autour de 3,56 %.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux de chômage atteigne 4,1 % d'ici le deuxième trimestre 2023 et 4,3 % d'ici le quatrième trimestre - bien moins que les 14,7 % atteints lors de la crise de la pandémie ou le pic de 10,8 % pendant la récession Volcker - mais suffisamment élevé pour répondre au test de la règle de Sahm.

Historiquement, une fois que le taux de chômage augmente d'un demi-point de pourcentage, il continue à augmenter d'un ou deux points supplémentaires, voire plus.

Les projections des décideurs pour l'économie dépendent de leur opinion sur le réglage approprié de la politique monétaire, une fenêtre sur laquelle sera également publiée mercredi dans le cadre du résumé trimestriel des projections économiques de la Fed, ou PES.

La décision de cette semaine devrait porter le taux directeur de la Fed dans une fourchette de 3 % à 3,25 %, contre 2,25 % à 2,50 % actuellement. Le "dot plot" incorporé dans les SEP indiquera le point de vue de chaque décideur sur la position des taux à la fin de chaque année jusqu'en 2025.

"Nous nous attendons à ce que le "dot plot" indique un pic du taux des fed funds à 4,4 % l'année prochaine, ce qui poussera le taux de chômage à près de 4,5 % sur l'horizon de prévision", ont écrit les économistes de la Deutsche Bank.

Dans les prévisions les plus récentes publiées en juin, le taux des fonds fédéraux atteignait un pic de 3,8 % en 2023, et le taux de chômage grimpait à 4,1 % l'année suivante.

UNE RÉCESSION EN PERSPECTIVE ?

Depuis l'avènement du dot plot en 2012, un seul décideur a jamais prévu une hausse des taux aussi élevée, et cette prévision - fin 2012 et début 2013, pour que les taux de fin d'année 2015 atteignent 4,5 % - s'est avérée spectaculairement fausse. La Fed a plutôt maintenu le taux directeur à un niveau proche de zéro jusqu'en décembre 2015, lorsqu'elle l'a relevé d'un quart de point de pourcentage seulement.

Cette fois-ci, les marchés financiers tablent sur un taux directeur de 4,5 % l'année prochaine, avec une ou deux baisses de taux plus que probables vers la seconde moitié de 2023.

Les projections de mercredi donneront également une idée de la rapidité avec laquelle les décideurs de la Fed s'attendent à ce que leurs actions réduisent l'inflation et à quel point l'économie est susceptible de ralentir.

En juin, l'inflation était considérée comme restant au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed jusqu'en 2024, tandis que même le plus pessimiste des responsables politiques ne s'attendait pas à ce que l'économie se contracte au cours des prochains trimestres. La plupart ont inscrit une croissance du produit intérieur brut comprise entre 1,3 % et 2 % pour chacune des trois prochaines années.

"Les nouvelles projections économiques mettront en évidence la tolérance à la douleur de la Fed, la croissance du PIB réel étant susceptible d'être révisée nettement à la baisse", a écrit Gregory Daco, économiste en chef d'EY-Parthenon, ajoutant que la prévision du taux de chômage de l'année prochaine pourrait très bien dépasser 4,5 %.

Les projections d'inflation, cependant, pourraient rester proches de celles établies en juin, a-t-il dit, dans un contexte de "forces contradictoires entre la persistance de l'inflation et une position plus agressive de la Fed et une récession probable."