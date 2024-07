La production de café au Brésil, premier producteur mondial de cette denrée, devrait être inférieure de 4 millions de sacs aux prévisions initiales en raison d'un mauvais développement des cultures par temps sec, a déclaré jeudi le cabinet de conseil Safras & Mercado.

Safras s'attend désormais à ce que le Brésil produise 66,04 millions de sacs de 60 kg de café pour la saison actuelle 2024/25 (juillet-juin), contre 70,37 millions de sacs estimés précédemment.

La réduction la plus importante a été faite pour la production de café robusta qui est maintenant projetée à 20,7 millions de sacs, en baisse par rapport aux 23,32 millions de sacs précédemment.

Les estimations pour la variété de café arabica indiquent maintenant une production de 45,3 millions de sacs, inférieure aux 47,05 millions initialement prévus.

Gil Barabach, analyste de Safras, a déclaré que le temps plus sec que la normale et les températures plus élevées ont nui à la récolte pendant la phase de croissance des grains, ce qui a conduit à des grains plus petits pour le robusta et l'arabica.

M. Barabach a indiqué qu'il était possible que de nouvelles corrections à la baisse soient apportées aux projections à l'avenir.

Les contrats à terme sur le café robusta ont atteint un niveau record de

plus haut historique

la semaine dernière, alors que le plus grand producteur mondial de cette variété, le Viêt Nam, est également confronté à des problèmes de production.

La banque néerlandaise Rabobank a également revu à la baisse ses prévisions pour la récolte brésilienne de café. Guilherme Morya, analyste café de Rabobank, a déclaré que la banque s'attendait désormais à une production de 67,1 millions de sacs, contre 69,8 millions de sacs estimés précédemment.

"Alors que nous entrons dans la deuxième quinzaine de juillet et que les rapports ne font état d'aucune amélioration significative des rendements ou de la taille des grilles (petits grains), il semble approprié de revoir à la baisse notre estimation de la récolte", a-t-il déclaré. (Reportage de Luana Maria Benedito et Marcelo Teixeira ; Rédaction de Lisa Shumaker, Rod Nickel et Marguerita Choy)