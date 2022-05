Les prévisions économiques russes s'améliorent malgré la persistance du conflit en Ukraine - sondage Reuters

L'économie russe, qui dépend des exportations, va plonger dans la récession après que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février, ce qui a déclenché des sanctions occidentales radicales contre la Russie, y compris un gel partiel de ses réserves.

Les prévisions moyennes de 18 analystes interrogés fin mai suggéraient que l'économie russe était en passe de se contracter de 7,6 % cette année. Un sondage similaire réalisé fin avril prévoyait une contraction économique de 8,4 %.

Les prévisions s'améliorent progressivement car les officiels révisent également leurs perspectives. L'économie ne se contractera pas de plus de 5 % en 2022, a déclaré un conseiller présidentiel au début du mois de mai, quelques semaines après que le ministère de l'économie ait déclaré que le produit intérieur brut était sur le point de se contracter de plus de 12 %, dans ce qui serait la plus grande chute du PIB depuis le lendemain de la chute de l'Union soviétique.

La contraction moins importante pourrait être le résultat d'une politique monétaire moins belliqueuse, car l'inflation se situe en dessous des niveaux que les fonctionnaires et les économistes craignaient qu'elle n'atteigne dès les premiers jours de l'opération de la Russie en Ukraine.

Désormais, l'inflation sur l'ensemble de l'année devrait s'accélérer pour atteindre 16,4 %, contre 8,4 % en 2021, mais bien en deçà des prévisions du mois dernier, qui tablaient sur une hausse annuelle des prix à la consommation de 20,5 %.

Cela pourrait donner à la banque centrale une marge de manœuvre pour réduire le taux d'intérêt directeur à 8,0 % d'ici la fin de l'année, contre 10,5 % prévus dans le sondage précédent. La banque centrale vise une inflation de 4 %.

La banque centrale a réduit son taux directeur de 300 points de base à 11 % lors d'une réunion hors calendrier en mai, avant la réunion de fixation des taux prévue le 10 juin.

Le ralentissement de l'inflation est dû à l'atonie de la demande des consommateurs dans le pays et à l'appréciation rapide du rouble. Celle-ci est à son tour alimentée par les contrôles de capitaux et l'excédent record de la balance courante de la Russie, dû aux prix élevés de ses exportations de matières premières et à une chute rapide des importations.

Mais les attentes du marché changent rapidement dans l'environnement actuel, volatile et imprévisible, qui est en grande partie déterminé par des facteurs géopolitiques, et le rouble pourrait s'affaiblir fortement plus tard cette année.

Le rouble devrait s'échanger à 77,80 contre le dollar dans un an, contre un taux de 83,50 prévu par les analystes fin avril. Le taux officiel de mardi était de 63,10 roubles par dollar.