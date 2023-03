Les analystes s'en tiennent à leurs prévisions d'un dollar canadien plus fort au cours de l'année à venir, s'attendant à une amélioration de l'économie mondiale et à moins d'incertitude de la part des banques centrales, ce qui stimulerait la devise liée aux matières premières, selon un sondage Reuters vendredi.

Le huard s'est affaibli d'environ 8 % depuis mars 2022, les hausses agressives des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et les autres grandes banques centrales pour lutter contre l'inflation ayant refroidi les perspectives de l'économie mondiale cette année. Mais les analystes affirment que les perspectives économiques pourraient s'améliorer.

Selon la prévision médiane de plus de 30 analystes de devises dans le sondage de mars, le dollar canadien se renforcera de 1,5 % pour atteindre 1,34 par dollar américain, ou 72,63 cents américains, dans trois mois, ce qui correspond aux prévisions du mois dernier.

Il devrait ensuite remonter à 1,30 dans un an, ce qui représente un gain de 4,6 % et correspond également aux prévisions de février.

"Un contexte de croissance favorable, stimulé par la réouverture de la Chine, une économie européenne plus forte et une diminution de l'incertitude quant à la politique des banques centrales, sera le catalyseur d'un exode des capitaux vers le dollar américain, qui entraînera probablement le huard dans son sillage", ont déclaré les analystes de Monex Europe, dont Simon Harvey, dans une note.

La réouverture de l'économie chinoise pourrait alimenter la demande de matières premières produites en abondance par le Canada, notamment le pétrole. L'activité manufacturière en Chine a augmenté le mois dernier au rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie, selon des données publiées mercredi.

Néanmoins, certains vents contraires pourraient retarder la reprise du huard. L'économie canadienne risque d'être particulièrement sensible à la hausse des coûts d'emprunt après que les ménages aient emprunté massivement ces dernières années pour alimenter un marché immobilier en pleine effervescence.

Ce point n'a pas échappé à la Banque du Canada. Elle a signalé une pause dans sa campagne de hausse des taux d'intérêt afin d'évaluer l'impact de son resserrement sur l'économie.

Les données de mardi ont montré que l'économie canadienne a stagné au cours des trois derniers mois de 2022, mais a probablement rebondi en janvier.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la BdC maintienne son taux de référence à 4,50 % lors d'une décision politique mercredi prochain.

"Au cours des prochains mois, nous pensons que l'économie canadienne sera probablement plus sensible aux impacts des taux d'intérêt plus élevés que l'économie américaine", a déclaré Royce Mendes, directeur général et responsable de la stratégie macro chez Desjardins, s'attendant à ce que le rebond du dollar canadien prenne jusqu'à l'année prochaine pour arriver.

"Si nous parvenons à maîtriser l'inflation, si l'économie mondiale et l'économie nationale ont déjà touché le fond, alors 2024 devrait constituer une toile de fond solide pour le dollar canadien", a déclaré Mendes.

