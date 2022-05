Les primaires de mi-mandat en Pennsylvanie et en Caroline du Nord sont le dernier test de l'influence de Trump.

Le gouverneur républicain sortant de l'Idaho doit également faire face à un rival soutenu par Trump lors des primaires, tandis que l'allié de Trump, Madison Cawthorn, un député républicain du premier mandat qui a suscité de nombreuses controverses, espère repousser une contestation lors des primaires en Caroline du Nord.

Les collègues démocrates du président Joe Biden se battent pour conserver leurs minces majorités à la Chambre des représentants et au Sénat lors des élections législatives du 8 novembre. Les démocrates de Pennsylvanie et de Caroline du Nord tentent de remporter les sièges du Sénat actuellement détenus par les républicains.

La primaire sénatoriale républicaine de Pennsylvanie s'est transformée en une bataille à trois imprévisible dans ses derniers jours après que la commentatrice politique conservatrice Kathy Barnette ait fait irruption dans la course contre deux rivaux mieux financés : Mehmet Oz, la célébrité du bien-être à la télévision soutenue par Trump, et David McCormick, ancien directeur de fonds spéculatifs.

Dans la primaire démocrate, le lieutenant-gouverneur progressiste John Fetterman, qui termine sa campagne primaire depuis un hôpital après avoir subi un accident vasculaire cérébral la semaine dernière, affronte le représentant américain centriste Conor Lamb.

L'ascension de Barnette a inquiété certains républicains de l'establishment qui craignent que l'activiste de droite ne se révèle trop conservateur pour les électeurs de l'élection générale qui choisissent un successeur au sénateur sortant Pat Toomey.

En Caroline du Nord, Ted Budd, membre du Congrès soutenu par Trump, devance l'ancien gouverneur Pat McCrory dans les sondages alors qu'ils s'affrontent pour succéder au sénateur Richard Burr qui prend sa retraite. Cheri Beasley, la première femme noire à occuper le poste de juge en chef de la Cour suprême de Caroline du Nord, devrait remporter la nomination démocrate.

Trump a soutenu plus de 150 candidats alors qu'il tente de consolider son statut de faiseur de roi de son parti, bien que ses choix n'aient pas toujours prévalu. Son soutien a aidé l'auteur J.D. Vance à remporter la primaire du Sénat de l'Ohio, mais son candidat favori a perdu dans la course au poste de gouverneur du Nebraska la semaine dernière.

Les républicains sont bien placés pour reprendre le contrôle de la Chambre, ce qui pourrait leur permettre de contrecarrer le programme législatif de Biden. Les démocrates ont plus de chances de garder le contrôle du Sénat, actuellement partagé à 50-50 entre les partis, la vice-présidente Kamala Harris détenant le vote décisif.

SOINS DE SANTÉ

M. Fetterman, qui mesure 2,03 m et est tatoué et barbichu, a un penchant pour les sweats à capuche et les positions libérales. Il s'est avéré être un collecteur de fonds habile et une force des médias sociaux.

Son problème de santé a ajouté une nouvelle difficulté à la course en Pennsylvanie. Fetterman a annulé son apparition prévue à une soirée électorale à Pittsburgh après avoir révélé dimanche qu'il avait subi un accident vasculaire cérébral deux jours plus tôt, précipité par un caillot de sang. Il a déclaré qu'il se rétablissait et qu'il n'avait pas subi de dommages cognitifs.

Les sondages montrent que Fetterman devance Lamb, dont la politique modérée fait de lui un meilleur candidat à l'élection générale, de l'avis de nombreux initiés du parti.

Barnette, qui cherche à devenir le premier sénateur américain noir de l'État, a qualifié ses rivaux d'insuffisamment conservateurs, mais elle a son propre bagage. Selon les médias, elle a été photographiée en train de marcher vers le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, aux côtés de membres du groupe d'extrême droite Proud Boys, peu avant qu'une foule de partisans de Trump n'attaque la police et ne prenne d'assaut le bâtiment dans une tentative ratée de renverser sa défaite électorale de 2020.

Dans une déclaration à NBC, la campagne de Barnette a déclaré qu'elle n'avait pas pris part à la destruction de la propriété ni ne l'avait approuvée, et qu'elle n'avait aucun lien avec les Proud Boys. Elle s'est également défendue au sujet de plusieurs messages islamophobes qu'elle a postés il y a des années.

La semaine dernière, Trump a soutenu le sénateur d'État Doug Mastriano, qui est en tête des sondages dans la primaire républicaine du gouverneur de Pennsylvanie. Mastriano était également présent à l'extérieur du Capitole le jour de l'émeute après que Trump ait prononcé un discours devant ses partisans répétant ses fausses affirmations selon lesquelles l'élection lui a été volée par une fraude électorale généralisée.

Certains républicains de Pennsylvanie considèrent que Mastriano, comme Barnette, est trop extrême pour remporter une élection générale.

L'avortement est devenu un sujet brûlant dans la course depuis qu'une fuite d'un projet d'avis a montré que le bloc conservateur de la Cour suprême est prêt à annuler Roe v. Wade, la décision de 1973 légalisant l'avortement dans tout le pays. Mastriano a déclaré qu'il poursuivrait une interdiction de l'avortement à l'échelle de l'État. Le procureur général de l'État, Josh Shapiro, le candidat démocrate favori, a promis de protéger le droit à l'avortement.

Cawthorn, à 26 ans le plus jeune membre de la Chambre, fait face à un défi du sénateur républicain Chuck Edwards. Cawthorn a retourné certains membres de son propre parti contre lui avec une série d'épisodes embarrassants, y compris une affirmation selon laquelle les dirigeants législatifs l'ont invité à une orgie alimentée par la cocaïne, deux tentatives d'introduire une arme à feu dans un avion et une vieille vidéo qui semblait montrer un Cawthorn nu se tortillant contre quelqu'un.

En Idaho, le gouverneur républicain sortant Brad Little fait face à Janice McGeachin, lieutenant-gouverneur de l'État, qui a soutenu Trump lors des primaires.

Des élections primaires ont également lieu dans le Kentucky et l'Oregon.