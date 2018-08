Les primes d'assurance automobile plus basses que jamais (Comparis)

Zurich (awp) - Les primes d'assurance automobile ont nettement baissé ces dix dernières années, une évolution qui a notamment profité aux jeunes conducteurs masculins, a révélé jeudi le portail comparatif Comparis.ch. La concurrence accrue entre assureurs et l'avènement des offres en ligne explique cette tendance.

Le coût d'une assurance casco complète pour une voiture de petit et moyen gabarit a reculé en moyenne de 18% depuis 2008. Les jeunes conducteurs âgés de moins de 25 ans ont vu leurs primes chuter de 22%, a détaillé Comparis.ch dans un communiqué.

Selon Andrea Auer du portail internet, "la guerre des prix s'est nettement accentuée ces dernières années avec l'entrée sur le marché des assureurs directs".

Les jeunes conducteurs masculins ont le plus profité de la dégringolade des primes d'assurance, avec une baisse de 38%, alors que les trentenaires n'ont vu leurs primes reculer que de 19% sur la même période.

L'écart de prix entre jeunes conducteurs et pilotes confirmés tend également à se réduire. Alors que les jeunes permis payaient en 2013 encore 80% de plus que leurs homologues âgés de 30 ans et plus, la différence de coûts a été ramenée à 66%.

Les femmes restent cependant avantagées par les assureurs, bénéficiant de primes inférieures de 16% à leurs homologues masculins âgés de plus de 30 ans. Pour les jeunes conductrices, l'écart est de 9%. En moyenne sur les dix dernières années, les primes ont baissé de 17% pour les femmes.

Mais la différence de primes entre hommes et femmes a diminué ces cinq dernières années. Alors que l'écart se situait encore à 30% en 2013, il a été ramené à 19% l'année dernière.

al/jh